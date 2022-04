Corona-Welle in Deutschland ebbt ab: Inzidenz sinkt unter 1400 - Quarantäne-Regeln sollen sich komplett ändern

Von: Martina Lippl

Corona in Deutschland: Die Inzidenz geht weiter zurück. © IMAGO/Ying Tang

Die fünfte Corona-Welle ebbt offenbar langsam ab. Die Corona-Inzidenz gibt nach. Ab 1. Mai wird bei der Quarantäne alles anders. Alle Infos im News-Ticker.

Corona-Lage in Deutschland: Inzidenz sinkt am Dienstagmorgen unter 1.400.

Quarantäne und Isolation sollen sich zum 1. Mai 2022 komplett ändern.

Berlin - Der Abwärtstrend bei der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz setzt sich fort. Der Wert liegt am Dienstagmorgen bei 1394,0 (Vortag: 1424,6). Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1703,3 (Vormonat: 1220,8). Binnen eines Tages sind 180.397 Corona-Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet worden (Vorwoche: 237.352). Das geht aus den Daten des RKI-Dashboards am Dienstagmorgen hervor. Ein Vergleich von Tageswerten wird allerdings zunehmend schwierig. Es kommt aus verschiedenen Bundesländern verstärkt zu Nachmeldungen und viele Corona-Infektionen werden aktuell gar nicht erfasst. Zudem sind 316 Todesfälle verzeichnet worden. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind bislang 130.368 Menschen mit oder an Corona verstorben.

Corona in Deutschland: So ist die Lage in den Krankenhäusern

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 6,61 an (Sonntag: 6,97). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Auf den Intensivstationen in Deutschland werden derzeit 2.202 Covid-19-Patienten behandelt, davon werden 847 künstlich beatmet. Das geht aus den Daten des DIVI-Intensivregisters am Dienstag (Stand: 6.05 Uhr) hervor.

Lauterbach: „Der Wendepunkt scheint erreicht zu sein“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wertete den aktuellen Stand des Pandemiegeschehens am Montag schon vorsichtig optimistisch. „Der Wendepunkt scheint erreicht zu sein“, sagte er. „Die Fallzahlen gehen zurück.“ Allerdings sei das Land noch „nicht in einer Situation, in der man entwarnen kann“. Gleichzeitig kündigte Lauterbach einen Strategiewechsel bei der Corona-Quarantäne zum 1. Mai an.

Corona-Fallzahlen am Dienstag (5. April 2022): RKI meldet 316 Todesfälle

Corona-Inzidenz 1394,0 Corona-Neuinfektionen 180.397 Corona-Tote 316 aktive Corona-Fälle in Deutschland 4.311.100 Hospitalisierungsrate 6,61 (Stand Montag) Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation 2.202 - davon 847 künstlich beatmet

Corona in Deutschland: Das sind die neuen Quarantäne-Regeln ab 1. Mai 2022

Corona-Infizierte müssen sich ab dem 1. Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben. Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollten ab diesem Termin auf „Freiwilligkeit“ beruhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag in Berlin nach Beratungen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Ausgenommen seien Beschäftigte im medizinischen Bereich - für alle anderen gelte dann nur noch „die dringende Empfehlung“, sich im Fall einer Infektion in Selbstisolation zu begeben und nach Ablauf von fünf Tagen freizutesten.

Beschäftigte im medizinischen Bereich : Sie können sich nach fünf Tagen Isolation freitesten.

: Sie können sich nach fünf Tagen Isolation freitesten. Infizierte mit Symptomen und ohne Symptome: Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollen auf „Freiwilligkeit“ beruhen

„Die jetzige Regelung funktioniert zwar, ist aber dauerhaft nicht notwendig“, sagte Lauterbach. Ab dem 1. Mai solle ein Verfahren greifen, „dass im Großen und Ganzen auf Freiwilligkeit beruht“. Die Neuregelung gelte für Infizierte mit Symptomen und ohne Symptome gleichermaßen. Die Neuregelung müsse von den Ländern umgesetzt werden.(dpa/afp/ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA