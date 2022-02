RKI meldet 198 Tote - Modellierer nennt ziemlich genauen Zeitpunkt, wann Omikron-Welle bricht

Von: Martina Lippl

Hat die Omikron-Welle in Deutschland den Höhepunkt erreicht? Experten bezweifeln das. © Michael Gstettenbauer/imago

Nochmals ist die Corona-Inzidenz in Deutschland gestiegen. Die Aussagekraft der Zahlen ist jedoch eingeschränkt. Der News-Ticker zur Corona-Pandemie in Deutschland.

Corona-Inzidenz in Deutschland steigt auch am Samstag weiter - auf einen neuen Höchstwert.

Experte: Höhepunkt der Omikron-Welle noch nicht erreicht.

Berlin - Was sagen die Zahlen noch über das Infektionsgeschehen in Deutschland aus? Erreicht die Omikron-Welle ihren Höhepunkt? Die offiziellen Corona-Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben offenbar ein Plateau erreicht. Es ist schwer zu beurteilen, ob diese offiziellen Zahlen das reale Infektionsgeschehen widerspiegeln. Die Gesundheitsämter kommen mit dem Melden der Corona-Fälle nicht mehr hinterher. Die PCR-Testkapazitäten sind knapp. Allerdings fließen nur die über PCR-getesteten Fälle in die Statistik ein. Das könnte ein Grund sein. Oder stecken sich tatsächlich weniger Menschen an.

In den vergangenen 24 Stunden sind 209.789 positive Corona-Tests an das RKI gemeldet worden (Vortag: 240.172). Weiter starben 198 Menschen in Deutschland mit oder an Corona. Das geht aus den Daten des Covid-19-Dashboards des RKI am Samstag hervor. Die Inzidenz liegt laut RKI bei 1474,3 und damit so hoch wie nie.

Corona-Inzidenz in Deutschland steigt auf neuen Höchstwert

Inzidenz am 12. Februar 2022 Vorwoche Vormonat 1474,3 1388,0 407,5

Corona-Fallzahlen in Deutschland: RKI meldet 209.789 am Samstag (Stand: 12. Februar 2022)

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Deutschland nachweislich 12.219.501 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Bisher starben 119.877 Menschen mit oder an Corona. Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI auf etwa 8.679.400. Derzeit gibt es in Deutschland 3.420.200 aktive Corona-Fälle. 209.789 Corona-Fälle und 198 Todesfälle sind in den vergangenen 24 Stunden laut RKI verzeichnet worden.

Corona-Experte Brockmann: Omikron-Welle erreicht Höhepunkt demnächst

Der Corona-Modellierer Dirk Brockmann rechnet dennoch damit, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle demnächst erreicht wird. „Der Verlauf dieser Omikron-Welle scheitelt jetzt und wir rechnen damit, dass dann die nächsten Tage das Maximum erreicht ist“, sagte der Physiker der Berliner Humboldt-Universität am Freitag im Deutschlandfunk (Dlf). Nach seinen Prognosen sei Mitte Februar das Maximum erreicht.

Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstation ging bis Anfang Februar stark zurück. Seitdem steigt die Zahl an - wenn auch auf niedrigem Niveau. Auf den Intensivstationen in Deutschland liegen derzeit 2.375 Covid-Patienten. 1.163 davon müssen künstlich beatmet werden. Das geht aus den Daten des DIVI-Intensivregisters am Samstag (12. Februar) hervor. Am Vortag waren es demnach noch 2.360 schwer kranke Corona-Patienten, die auf einer Intensivstation behandelt werden mussten.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 6,46 an (Donnerstag: 6,23). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.

Unsicherheitsfaktor Omikron-Subvariante BA.2

Die Omikron-Subvariante BA.2. ist ein Unsicherheitsfaktor. Diese Variante des Coronavirus ist noch ansteckender als die derzeit dominante Omikron-Variante BA.1. Der Anteil der Omikron-Subvariante BA.2 ist hierzulande noch gering. Sie liegt bei 8,1 Prozent Ende Januar, wie im aktuellen RKI-Wochenbericht (10. Februar) zu lesen ist. „Hinsichtlich der klinischen Charakteristik gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sich Infektionen mit BA.2 von Infektionen mit BA.1 unterscheiden“, heißt es in dem Bericht.

Mitten in der Debatte um mögliche Corona-Lockerungen wiesen Experten zuletzt immer wieder auf den neuen Subtyp BA.2 hin, der sich unter anderem in Ländern wie Dänemark bereits stark ausgebreitet hat. Dies ist demnach auch in Deutschland möglich und könnte nach Einschätzung vieler dafür sorgen, dass die Omikron-Welle länger dauert.