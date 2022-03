Corona in Deutschland: Inzidenz steigt erneut an - Todesrate „besorgniserregend“

Von: Martina Lippl

Omikron: Die fünfte Corona-Welle in Deutschland hat den Höhepunkt überschritten. © Davor Puklavec/imago

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Die Zahl der Corona-Toten erneut über 300. Alle Infos zur Corona-Pandemie im News-Ticker.

Corona: 7-Tage-Inzidenz steigt erneut auf 1293,6 an.

Todesraten sind weiter besorgniserregend, mahnen Patientenschützer.

Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die 7-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 1293,6 an (Vortag: 1259,2). Damit ist der Wert den sechsten Tag in Folge gestiegen. Binnen eines Tages wurden 156.799 Corona-Neuinfektionen und 324 Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der Menschen, die mit einem positiven Corona-Test in den Krankenhäusern aufgenommen werden mussten, bliebt auf einem hohen Niveau. Das RKI gab die Hospitalisierungsrate zuletzt mit 6,06 an (Montag).

Aktuelle Corona-Zahlen in Deutschland

Auf den Intensivstationen in Deutschland müssen derzeit 2.134 Covid-19-Patienten behandelt werden. Davon werden 927 künstlich beatmet. Das geht aus den Daten des Covid-19-Dashboards am Dienstagmorgen (8. März, 6.05 Uhr hervor).

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

7-Tage-Inzidenz am Dienstag 8. März 1293,6 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden laut RKI 156.799 Corona-Neuinfektionen Todesfälle binnen 24 Stunden laut RKI 324 Menschen starben mit oder an Corona Derzeit aktive Corona-Fälle in Deutschland etwa 3.376.700

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich 16.026.216 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Bislang wurden 124.450 Corona-Tote verzeichnet. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI am Dienstag mit 12.525.000 an.

Patientenschützer: Todesrate „besorgniserregend“

Es dürften jetzt nicht alle Schutzmaßnahmen beendet werden, sagte Vorstand Eugen Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundesregierung müsse vielmehr unverzüglich sicherstellen, „dass das Infektionsgeschehen nicht ungebremst an Fahrt aufnehmen kann“.

Dass die Ampel-Koalition darüber streite, ob ein bundesweiter Maßnahmenkatalog überhaupt noch notwendig ist, sei ein „riskantes politisches Spiel mit Leid und Leben der Hochrisikogruppe“. Die Todesraten nannte Brysch weiterhin „besorgniserregend“.

Nach einem Drei-Stufen-Plan von Bund und Ländern sollen tiefgreifende Corona-Einschränkungen bis zum 20. März fallen. Die Gesetzesgrundlage für die Maßnahmen läuft am 19. März aus. Ein sogenannter Basisschutz, wie die Maskenpflichten in Innenräumen, Bussen und Bahnen und mit Tests soll jedoch erhalten bleiben. Dafür wird eine neue, bundesweite Rechtsgrundlage angestrebt. Wie diese genau aussehen soll, ist zunächst noch unklar.

Corona-News-Ticker: Alle Infos und Entwicklungen bis zum 7. März können Sie hier nachlesen.