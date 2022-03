Corona in Deutschland: PCR-Positivrate auf „Rekordhoch“ - Laborverband schlägt Alarm

Von: Patrick Huljina, Martina Lippl

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Ein weitere Kennzahl erreicht einen Rekord. Alle Infos zur Corona-Pandemie im News-Ticker.

Corona: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut auf 1293,6 an (siehe Erstmeldung).

Die Todesraten sind weiter besorgniserregend, mahnen Patientenschützer (siehe Erstmeldung).

Die Positivrate von PCR-Tests erreicht den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie(siehe Update vom 8. März, 15.30 Uhr).

Update vom 8. März, 19:00 Uhr: Karl Lauterbach hat in einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag in Dresden bekannt gegeben, dass die Bundesregierung an einer „Hotspot-Regel“ nach dem 20. März arbeite. Die Beratungen zu den Corona-Regeln stünden kurz vor dem Abschluss, so der Bundesgesundheitsminister (SPD).

Corona-Zahlen in NRW: Experten warnen vor „Unbekümmertheit“

Update vom 8. März, 17:19 Uhr: In NRW spitzt sich die Corona-Lage zu. Experten warnen deshalb vor weiteren Lockerungen: „Die Infektionszahlen steigen seit fünf Tagen wieder, in Köln schnellen die Corona-Zahlen nach Karneval enorm in die Höhe. Wir können also noch lange keine Entwarnung geben und müssen die Schutzmaßnahmen noch länger einhalten. Ansonsten droht ein weiterer Corona-Sommer“, sagte Dr. Hans-Albert Gehle, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Man müsse deshalb weiterhin die Impfquote steigern.

Auch Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW) zeigt sich besorgt. Die bereits beschlossenen und teils durchgeführten Lockerungen hätten „eine neue Unbekümmertheit gegenüber dem Coronavirus ausgelöst“ und das bei täglich steigenden Infektionszahlen, so Blum. Die Kliniken seien stark belastet, da sich das Personal verstärkt mit dem Virus anstecke. Die Bevölkerung müsse deshalb „den Selbstschutz weiterhin ernst zu nehmen“, fordert die KGNW.

Update vom 8. März, 16.35 Uhr: Gut eine Woche nach dem Karneval in Köln befindet sich die Inzidenz auf einem Höhenflug. Das hohe Infektionsgeschehen geht auch an dem Personal der Kölner Uniklinik nicht spurlos vorbei. Mehrere hundert Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Corona in Deutschland: Corona-Zahlen steigen wieder

Update vom 8. März, 15.30 Uhr: In Deutschland scheint sich hinsichtlich der Corona-Fallzahlen eine Trendwende abzuzeichnen. Die bundesweite Inzidenz steigt. Und auch ein anderer Kennwert lässt aufhorchen. 51,9 Prozent aller untersuchten PCR-Tests in der vergangenen Woche waren positiv - und das trotz einer sinkenden Zahl an angeforderten PCR-Tests. Das teilte der Laborverband ALM mit und schrieb in einer offiziellen Mitteilung vom 8. März von einem „Rekordhoch“. Die Labore der ALM untersuchen rund 90 Prozent aller PCR-Tests, die in Deutschland durchgeführt werden. „Die ermittelte Positivrate stieg deutlich und erreichte mit 51,9 Prozent (Vorwoche: 45,6 Prozent) den bislang höchsten Wert seit Beginn der Pandemie“, hieß es in der Mitteilung weiter. Bei einer hohen Positivrate sei auch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Die Gesamtzahl der Corona-PCR-Tests in Deutschland ist zugleich weiter gesunken. Sie habe in der vergangenen Woche bei 1.757.140 gelegen und damit um sieben Prozent niedriger als in der Vorwoche. Die Auslastung der Labore in Bezug auf Sars-CoV-2-PCR-Tests sei mit durchschnittlich 63 Prozent aktuell niedrig und zeige weiterhin ein leicht sinkendes Niveau.

Die Zahlen der Daten deuteten „auf ein wieder steigendes Infektionsgeschehen hin“, ordnete Dr. Michael Müller, 1. Vorsitzender des fachärztlichen Berufsverbandes, ein. „Die ersten Sonnenstrahlen des nahenden Frühlings dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Pandemie leider noch immer nicht vorrüber ist“, sagte er der Mitteilung zufolge weiter.

Coronavirus: Import von Schutzmasken in Deutschland

Update vom 8. März, 12.55 Uhr: In der Corona-Pandemie hat Deutschland Milliarden Schutzmasken eingekauft – vor allem aus China. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 3,8 Milliarden Stück, etwa FFP2-Masken, im Gesamtwert von 841,3 Millionen Euro nach Deutschland eingeführt. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde waren es also 46 Masken pro Einwohner. Kosten je Maske beim Import im Schnitt: 22 Cent.

Aus China stammten fast 85 Prozent dieser Importe: 3,2 Milliarden Masken im Wert von 691 Millionen Euro orderte Deutschland aus dem Reich der Mitte. Zweitwichtigster Maskenlieferant war das Vereinigte Königreich mit 173 Millionen Masken im Wert von 56 Millionen Euro, danach folgte die Türkei mit 159 Millionen Masken für 24 Millionen Euro. Zugleich gingen 669 Millionen Schutzmasken aus deutscher Produktion im Gesamtwert von 285 Millionen Euro ins Ausland, vor allem nach Österreich und Polen.

Deutschland hat im vergangenen Jahr rund 3,8 Milliarden Masken aus dem Ausland eingekauft. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Corona in Deutschland: Impftempo sinkt weiter

Update vom 8. März, 12.35 Uhr: Das Impftempo in Deutschland sinkt weiter. Am Montag wurden rund 57.000 Impfdosen verabreicht, wie am Dienstag aus den RKI-Daten hervorging. Am Montag vor einer Woche waren es noch rund 73.000, vor zwei Wochen 108.000 und vor drei Wochen 117.000.

Bei rund 37.000 Impfdosen am Montag handelte es sich um Booster-Impfungen. Der Anteil der Menschen mit Grundschutz, für den in der Regel zwei Spritzen nötig sind, liegt damit weiter bei mindestens 75,6 Prozent der Bevölkerung (mindestens 62,9 Millionen Menschen). Mindestens 57,5 Prozent (47,8 Millionen) haben mittlerweile zusätzlich eine Auffrischungsimpfung bekommen.

Das RKI weist seit längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Das RKI geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt als auf dem Dashboard angegeben.

Update vom 8. März, 12.10 Uhr: Seit Tagen meldet das RKI erneut steigende Corona-Zahlen (siehe Erszmeldung). Es gibt mehrere Gründe, die hinter der Trendwende* stecken könnten.

Corona: Razzia wegen gefälschter Impfpässe im Rheinland

Update vom 8. März, 9.50 Uhr: Im Rheinland gab es am Dienstagmorgen eine groß angelegte Razzia. Rund 260 Polizisten haben 70 Wohnungen und eine Firma wegen gefälschter Impfpässe durchsucht. Hauptsächlich richteten sich die Ermittlungen gegen eine Arzthelferin, berichtete die Kölner Staatsanwaltschaft am Dienstag. Es werde aber auch gegen 59 potenzielle Abnehmer ermittelt.

Darüber hinaus wird in 15 weiteren Verfahren ermittelt, in denen unter anderem unechte Impfausweise in Apotheken oder dem Arbeitgeber zur Digitalisierung vorgelegt worden sein sollen. Insgesamt seien 77 Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 74 Jahren im Visier der Behörden. Die Ermittlungsgruppe „Stempel“ hatte bereits vor drei Wochen eine größere Durchsuchungsaktion gestartet. Damals waren gut 200 Polizisten im Einsatz. Insgesamt 40 Wohnungen wurden durchsucht. Diesmal waren Ermittler in Köln, Leverkusen, dem Rhein-Erft-Kreis, dem Kreis Mettmann und im Oberbergischen Kreis unterwegs.

Corona in Deutschland: Inzidenz steigt erneut an

Erstmeldung vom 8. März: Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die 7-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 1293,6 an (Vortag: 1259,2). Damit ist der Wert den sechsten Tag in Folge gestiegen. Binnen eines Tages wurden 156.799 Corona-Neuinfektionen und 324 Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der Menschen, die mit einem positiven Corona-Test in den Krankenhäusern aufgenommen werden mussten, bliebt auf einem hohen Niveau. Das RKI gab die Hospitalisierungsrate zuletzt mit 6,06 an (Montag).

Aktuelle Corona-Zahlen in Deutschland

Auf den Intensivstationen in Deutschland müssen derzeit 2.134 Covid-19-Patienten behandelt werden. Davon werden 927 künstlich beatmet. Das geht aus den Daten des Covid-19-Dashboards am Dienstagmorgen (8. März, 6.05 Uhr hervor).

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

7-Tage-Inzidenz am Dienstag 8. März 1293,6 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden laut RKI 156.799 Corona-Neuinfektionen Todesfälle binnen 24 Stunden laut RKI 324 Menschen starben mit oder an Corona Derzeit aktive Corona-Fälle in Deutschland etwa 3.376.700

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich 16.026.216 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Bislang wurden 124.450 Corona-Tote verzeichnet. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI am Dienstag mit 12.525.000 an.

Patientenschützer: Todesrate „besorgniserregend“

Es dürften jetzt nicht alle Schutzmaßnahmen beendet werden, sagte Vorstand Eugen Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundesregierung müsse vielmehr unverzüglich sicherstellen, „dass das Infektionsgeschehen nicht ungebremst an Fahrt aufnehmen kann“.

Omikron: Die fünfte Corona-Welle in Deutschland hat den Höhepunkt überschritten. © Davor Puklavec/imago

Dass die Ampel-Koalition darüber streite, ob ein bundesweiter Maßnahmenkatalog überhaupt noch notwendig ist, sei ein „riskantes politisches Spiel mit Leid und Leben der Hochrisikogruppe“. Die Todesraten nannte Brysch weiterhin „besorgniserregend“.

Nach einem Drei-Stufen-Plan von Bund und Ländern sollen tiefgreifende Corona-Einschränkungen bis zum 20. März fallen. Die Gesetzesgrundlage für die Maßnahmen läuft am 19. März aus. Ein sogenannter Basisschutz, wie die Maskenpflichten in Innenräumen, Bussen und Bahnen und mit Tests soll jedoch erhalten bleiben. Dafür wird eine neue, bundesweite Rechtsgrundlage angestrebt. Wie diese genau aussehen soll, ist zunächst noch unklar.

