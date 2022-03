Corona in Deutschland: RKI meldet erneut Inzidenz-Rekord – Experten mit Kritik an geplanten Lockerungen

Von: Patrick Huljina

Teilen

Angesichts der erneut steigenden Corona-Zahlen in Deutschland, nimmt die Kritik an den geplanten Lockerungen weiter zu. Der News-Ticker.

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter: das RKI meldet einen neuen Inzidenz-Rekord. (siehe Erstmeldung)

Der Bundestag berät am Mittwoch über die geplanten Lockerungen. (siehe Erstmeldung)

Die Teil-Impflicht für Arbeitnehmer in Pflegeberufen ist seit heute in Kraft. (siehe Update vom 16. März, 8.40 Uhr)

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 16. März, 8.40 Uhr: Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit diesem Mittwoch (16. März) Arbeitnehmer in Pflegeberufen. Bis Dienstag hatten sie Zeit, Impf- oder Genesenennachweise vorzulegen – oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitssektor könnten nun Konsequenzen drohen. Die Ämter dürfen Bußgelder, Tätigkeits- und Betretungsverbote verhängen.

Doch die Umsetzung der Teil-Impfpflicht wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. In einigen Teilen Deutschlands sollen die Gesundheitsämter genau prüfen, ob die Menschen in Heimen und Krankenhäusern noch versorgt werden können, wenn ungeimpfte Beschäftigte ein Betretungsverbot bekommen. Weiter soll künftig ein geringerer Corona-Arbeitsschutz gelten. Dazu wollte das Kabinett am Mittwoch eine Verordnung des Sozialministeriums beschließen. Demnach sollen Arbeitgeber weitgehend selbst bestimmen können, wie sie das Risiko einschätzen und welche Auflagen im Betrieb noch gelten sollen. Am Donnerstag sollte im Bundestag außerdem erstmals über Anträge zu einer allgemeinen Impfpflicht diskutiert werden.

Corona in Deutschland: Inzidenz wieder auf Rekordwert

Erstmeldung: Berlin - Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus* in Deutschland steigen weiter. Am Mittwoch (16. März) ab 13 Uhr befasst sich der Bundestag mit den Plänen der Ampel-Koalition für die künftigen Corona-Maßnahmen. Ein von der Bundesregierung erarbeiteter Entwurf sieht vom 20. März an generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Für regionale „Hotspots“ sollen aber weitergehende Beschränkungen möglich sein. Angesichts steigender Infektionszahlen gibt es Rufe nach mehr allgemeinen Schutzregeln. Insbesondere von Ärzten und Patientenschützern gibt es Kritik an den derzeitigen Plänen.

Beschlossen werden soll der Entwurf schon an diesem Freitag. Am Donnerstag wollen die Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Lage beraten. Die meisten Bundesländer wollen den Großteil der Auflagen weiter gelten lassen – zunächst bis zum Ablauf einer Übergangsfrist am 2. April. Das liegt auch daran, dass das Robert Koch-Institut (RKI)* zuletzt wieder täglich Höchstwerte meldete.

So auch an diesem Mittwoch. Mit 1607,1 liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz* auf einem neuen Allzeit-Hoch. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1585,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz noch bei 1319,0 (Vormonat: 1401,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages insgesamt 262.593 Corona-Neuinfektionen*.

Geplante Corona-Lockerungen: Kritik von Patientenschützern und Ärzten

Massive Lockerungen trotz täglicher Rekordwerte? Das kommt bei einigen Experten nicht gut an. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, warf der Ampel-Koalition einen „politischen Offenbarungseid“ vor. Wider besseren Wissens wollten Abgeordnete von SPD und Grünen einer Gesetzesnovelle zustimmen, die kaum Schutz vor der Pandemie* biete, sagte er der dpa. „Der kleinste Koalitionspartner darf nicht einfach lebenswichtige Entscheidungen diktieren. Sonst wackelt der Schwanz mit dem Hund“, kritisierte er mit Blick auf die FDP, die vor allem auf die Lockerungen gedrungen hatte.

Kritik am Regierungsentwurf kam auch von Ärzten. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, bemängelte, dass nur beispielhaft aufgeführt werde, ab wann die Länder schärfere Maßnahmen erlassen können. Das werde „zwangsläufig zu einem bundesweiten Flickenteppich unterschiedlicher regionaler Regelungen führen. Das verunsichert die Bevölkerung unnötig“, beklagte Reinhardt in der Rheinischen Post.

Die geplanten Corona-Lockerungen stehen in der Kritik. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Corona-Lockerungen in Deutschland: Experten fordern, Maskenpflicht beizubehalten

Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Die geplante Hotspot-Regelung kann ein wirkungsvolles und zielgenaues Instrument sein. Zu dieser Regelung muss aber Klarheit und Planbarkeit herrschen, auch welche Kriterien der Gesetzgeber sich hier vorstellt.“ Gaß forderte, die Maskenpflicht „an Orten mit hoher Infektionsgefahr“ beizubehalten. Als Beispiele nannte er den öffentlichen Nahverkehr, den Einzelhandel oder Orte mit vulnerablen Gruppen.

Die Chefin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, forderte ebenfalls, im Einzelhandel und Innenräumen weiter Masken vorzuschreiben. „Gerade angesichts der steigenden Inzidenzen wäre es doch zumutbar, diese wirksame Maßnahme noch beizubehalten, bis sich das Infektionsgeschehen durch den eintretenden saisonalen Effekt tatsächlich abschwächt“, sagte sie der Augsburger Allgemeinen. (ph mit dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA