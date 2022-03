Corona in Deutschland: RKI meldet wieder einen Inzidenz-Rekord – Kritik an Lockerungsplänen

Von: Patrick Mayer

In Deutschland geraten in der Coronavirus-Pandemie noch vor dem 20. März die geplanten Lockerungen in den Fokus. Die Inzidenz steigt weiter. Der News-Ticker.

Coronavirus-Pandemie * in Deutschland : Die Inzidenz ist sehr hoch. (siehe Update vom 15. März, 6.27 Uhr)

: Die Inzidenz ist sehr hoch. (siehe Update vom 15. März, 6.27 Uhr) Die geplanten Lockerungen der Bundesregierung geraten immer mehr in Kritik. (siehe Update vom 14. März, 22.25 Uhr)

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 15. März, 6.27 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen Höchstwert gemeldet. Das RKI gab den Wert am Dienstagmorgen mit 1585,4 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1543,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz noch bei 1293,6 (Vormonat: 1437,5).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 198.888 Corona-Neuinfektionen. Im Vergleich zum Vortag waren das gut 100.000 Neuinfektionen mehr (Montag: 92.378 Neuinfektionen). Dieser Anstieg ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass am Wochenende weniger getestet wird und die Gesundheitsämter am Wochenende keine Fallzahlen melden. Am Dienstag vor einer Woche waren es 156.799 Corona-Neuansteckungen.

Corona in Deutschland: Kritik an Lauterbachs Corona-Politik wächst

Update vom 14. März, 22.45 Uhr: Kurz vor dem Auslaufen des aktuellen Infektionsschutzgesetzes wächst die Kritik an der Ampel-Bundesregierung und an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bezüglich der Corona-Politik.

„Die Position des Bundesgesundheitsministers ist zutiefst widersprüchlich“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Wenn das Gesetz so verabschiedet wird, wie es vom Bundeskabinett eingebracht wurde, macht es alle Arbeit der letzten zwei Jahre obsolet.“

Zur Einordnung: Die meisten bundesweiten Corona-Regeln sollen zum 20. März entfallen. Kritik daran gab es auch aus den Reihen des Ampel-Bündnisses. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen will sich sogar für eine Änderung des Regierungsentwurfs einsetzen. „Ich werbe sehr dafür, den Gesetzentwurf zur Reform des Infektionsschutzgesetzes noch einmal anzupassen und die Maskenpflicht in Innenräumen als Basisschutzmaßnahme beizubehalten“, sagte Dahmen dem RND.

Corona-Pandemie in Deutschland: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in Israel in Quarantäne

Update vom 14. März, 22.05 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) muss wegen positiver Corona-Tests zunächst in Israel in Quarantäne bleiben. Auch ein zweiter PCR-Test sei heute in Jerusalem positiv ausgefallen, teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei am Abend mit.

Update vom 14. März, 21.50 Uhr: In Deutschland sind die Corona-Zahlen hoch, auch im Verhältnis zu den Ansteckungen in China. Dort müssen dennoch mehrere Großstädte in den Lockdown. Darunter ist auch die Millionenmetropole Shenzhen. Während in der Bundesrepublik das aktuelle Infektionsschutzgesetz am 19. März ausläuft.

Update vom 14. März, 21.40 Uhr: Kommt eine Corona-Impfpflicht in Deutschland? Karl Lauterbach (SPD) appellierte zuletzt an die Union - doch die zeigt dem Minister auf Anfrage von Merkur.de* die kalte Schulter.

Corona-Pandemie in Deutschland: Hohe Infektionszahlen in der Bundesrepublik

Erstmeldung vom 14. März: München - Corona hört nicht auf. Deutschland blickt gebannt auf den Ukraine-Krieg*, währenddessen gibt es gleichzeitig immer noch die Coronavirus-Pandemie - und die Zahlen in der Bundesrepublik bleiben hoch.

Konkret: Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte an diesem Montag (14. März) mit 1543 einen vorläufigen Höchstwert. Binnen 24 Stunden registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) aus Berlin 92.378 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Als Reaktion darauf gab zum Beispiel Berlin mit seinen rund 3,7 Millionen Einwohnern bekannt, die aktuellen Corona-Regeln in seinem Bundesland* über den 20. März hinaus zu verlängern.

Corona-Pandemie in Deutschland: Diskussionen um das Thema Homeoffice

Diskussionen gibt es indes bundesweit schon jetzt über eine Corona-Regelung. So wird das Homeoffice zum Streitthema. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger kritisierte es als überflüssig, dass das Arbeitsministerium das Homeoffice wieder zum Teil durch die Hintertür in der Arbeitsschutzverordnung verankern wolle. In dem Verordnungsentwurf ist der Hinweis enthalten, dass keine gesetzliche Verpflichtung zum Homeoffice bestehe, sondern der Arbeitgeber die Möglichkeit habe, seinen Beschäftigten Heimarbeit anzubieten.

Im Entwurf einer Corona-Verordnung des Bundesarbeitsministeriums ist vorgesehen, dass die Arbeitgeber künftig selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept entsprechende Maßnahmen festlegen sollen. Die Verordnung soll voraussichtlich am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden. Anja Piel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbund mahnte an diesem Montag dagegen: „Gegen das hohe Infektionsgeschehen braucht es beherztes Handeln. Freundliche Ankündigungen helfen wenig.“

Corona-Pandemie in Deutschland: Die wichtigsten News im Ticker

Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Deutschland hier im News-Ticker.