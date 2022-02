Masken tragen, obwohl die Pflicht fallen könnte? Umfrage aus Deutschland sorgt für Staunen

Von: Franziska Schwarz

Umfrage: Eine Mehrheit der Deutschen möchte die Maskenpflicht zunächst beibehalten. © Michael Gstettenbauer/Imago

Die Corona-Inzidenz ist bundesweit leicht rückläufig. In der Bevölkerung hat der Mundnasenschutz offenbar viele Fans. Der News-Ticker.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat aktuelle Corona-Zahlen* für Deutschland veröffentlicht.

Laut einer Umfrage will jeder Zweite die Maske weiter tragen - auch ohne Pflicht.

Dieser News-Ticker zu Corona in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 20. Februar, 13.45 Uhr: Noch immer geht die Impfkampagne in Deutschland nur schleppend voran. Nach jüngsten RKI-Daten wurden am Freitag (18. Februar) etwa 156.000 Impfdosen verabreicht - deutlich weniger als eine Woche zuvor.

Mittlerweile haben 75,1 Prozent der Bevölkerung einen Grundschutz, für den meist zwei Spritzen nötig sind. 56,2 Prozent haben zusätzlich eine Booster-Impfung* bekommen. Mindestens einmal geimpft sind 76,2 Prozent.

Dem Bundestag* liegen inzwischen mehrere Gesetzentwürfe zur allgemeinen Impfpflicht vor. Gesundheitsminister Lauterbach warf der CDU* vor, das von ihm angestrebte Projekt ausbremsen zu wollen. Für Beschäftigte in der Pflege und in Kliniken greift bereits ab Mitte März eine Impfpflicht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* , Chef der konservativen Schwesterpartei CSU*, hatte angekündigt, sie vorerst in Bayern nicht umzusetzen.

Corona-Umfrage: Jeder Zweite will freiwillig weiter Maske tragen

Erstmeldung vom 20. Februar: Berlin - Sowohl das RKI* als auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach* (SPD*) gehen davon aus, dass der Peak der Omikron-Welle hierzulande hinter uns liegt - zumindest, was die Neuansteckungen angeht. An diesem Sonntag ist ihre Zahl erneut leicht gesunken. Das RKI beziffert die 7-Tage-Inzidenz mit 1346,3.

118.032 weitere Infektionen kamen binnen eines Tages hinzu, außerdem 73 neue Todesfälle an oder mit Corona. Experten vermuten allerdings höhere Zahlen, denn die Testkapazitäten sind vielerorts am Limit, überdies machen weniger Menschen einen PCR-Test. Die Hospitalisierungsrate liegt laut RKI bundesweit bei 6,24.

Corona-Umfrage: Mehrheit der Deutschen will Maske weiter tragen

Die Lockerungsdebatte gewinnt indes an Fahrt. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine aktuelle Umfrage. Laut Insa-Institut gaben 52 Prozent der Teilnehmer an, auch ohne Pflicht an der Maske festhalten zu wollen. 79 Prozent davon wollen die Maske im öffentlichen Nahverkehr tragen, 76 Prozent im Einzelhandel, 66 Prozent im Fernverkehr, 39 Prozent in Kultureinrichtungen, 23 Prozent in der Gastronomie und 22 Prozent bei der Arbeit.

Insa führte die Umfrage für die Bild am Sonntag (BamS) von diesem Sonntag (20. Februar) aus. Für die repräsentative Erhebung befragte Insa am Donnerstag 1003 Menschen. Eine weitere Umfrage ergab diese Woche außerdem, dass eine Mehrheit der Deutschen es ablehnt, am 20. März einen „Freedom Day“ zu feiern*.

Deutscher „Freedom Day“ am 20. März? Maskenpflicht soll bleiben

Die Spitzen von Bund und Ländern hatten sich am 16. Februar darauf verständigt, die meisten Corona-Maßnahmen an diesem Datum wegfallen zu lassen - bis auf unter anderem die Maskenpflicht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) zum Beispiel hat die Ampel-Koalition in der BamS von diesem Sonntag aufgefordert, zügig die gesetzlichen Grundlagen für eine Maskenpflicht-Verlängerung zu schaffen.

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hält im Gespräch mit der BamS eine Maskenpflicht vor allem an an Schulen weiterhin für nötig. Widerspruch kam von der FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus. „Gerade für Kinder ist es wichtig, dass sie ihren Alltag auch ohne Maske bestreiten können", sagte sie laut dpa.