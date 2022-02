Corona in Deutschland: RKI meldet fast 250.000 Neuinfektionen - Zwei weitere Werte steigen rasant an

Von: Jennifer Lanzinger

Das RKI meldet täglich die Zahlen zur Pandemie in Deutschland. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Corona-Neuinfektionen sind weiter auf einem extrem hohen Niveau, auch die Inzidenz und die Zahl der Todesfälle steigen stark an. Aktuell werden wieder mehr Menschen in Kliniken eingeliefert. Der News-Ticker.

Das RKI meldet auch am Donnerstag einen Corona*-Inzidenz-Höchstwert, mehr als 240.000 Menschen haben sich infiziert.

Auch die Zahl der Todesfälle und die Hospitalisierungsinzidenz ziehen an.

Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Die Corona*-Zahlen steigen weiter an und auch die Inzidenz erreicht einen neuen Höchstwert. Fast 250.000 Menschen wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts in den vergangenen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet. Wirklich Aussagekraft haben die Zahlen jedoch nur noch begrenzt, Experten gehen bereits von einem viel höheren Infektionsgeschehen aus.

Mit einer bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 1465,4 erreicht der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstag, 10. Februar 2022, einen erneuten bisherigen Rekord. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1450,8 gelegen, vor einer Woche bei 1283,2 (Vormonat: 362,7). Und auch die Zahl der Neuinfektionen klettert erneut über 200.000, insgesamt 247.862 Corona-Neuinfektionen zählt das RKI am Donnerstag. Vor einer Woche waren es 236.120 Ansteckungen.

Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - so dass sie nicht in die offizielle Statistik einfließt.

Corona: Auch die Zahl der Todesfälle und die Hospitalisierungsinzidenz steigen stark an

Die Zahl der Todesfälle steigt im Vergleich zur Vorwoche stark an. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 238 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 164 Todesfälle gewesen. Und auch die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen steigt stark an, das RKI gab den Wert am Mittwoch mit 6,02 an (Dienstag: 5,60). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.