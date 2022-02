Corona-Lagebericht sickert durch: RKI rechnet „fest“ mit neuer Welle

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Die Neuansteckungen sind rückläufig – laut Kritikern aber nur scheinbar. In zwei Tagen beraten Bund und Länder über Lockerungen. Der News-Ticker.

Das Robert-Koch-Institut (RKI)* meldet eine sinkende Inzidenz*.

Bei Lockerungen sind Experten vor dem Corona-Gipfel am 16. Februar allerdings uneins.

Maßnahmen-Gegner wollten zu Winfried Kretschmanns (Grüne) Haus vordringen.

Dieser News-Ticker zu Corona* in Deutschland* wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin - Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist am zweiten Tag infolge gesunken - wobei die Aussagekraft der Daten derzeit eingeschränkt ist. Das RKI gab den Wert am Montagmorgen mit 1459,8 an. Zudem wurden 42 weitere Corona-Todesfälle binnen eines Tages verzeichnet.

Es ist schwer zu beurteilen, ob das wirklich eine Wende im Infektionsgeschehen bedeutet. Es könnte auch sein, dass der Rückgang eine Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems ist. Das spielt eine große Rolle, weil am 16. Februar die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (kurz MPK, oder umgangssprachlich „Corona-Gipfel“) mit Kanzler Olaf Scholz* (SPD*) stattfindet. Eine erste Beschlussvorlage zu dem Treffen ist inzwischen durchgesickert.

Das RKI etwa rechnet laut einem Zeitungsbericht „fest“ mit einer neuen Corona*-Welle im Herbst. „Die Endemie ist noch nicht erreicht - wir befinden uns in einer Übergangsphase“, berichtete die Welt unter Berufung auf eine interne RKI-Lageeinschätzung.

Deutscher Corona-Expertenrat sieht Maskenpflicht fallen

Der Corona-Expertenrat hat sich vor der MPK ebenfalls in einer Stellungnahme positioniert: Für die kommenden Wochen sei mit einer „Plateaubildung“ und einem nachfolgenden „Abfall“ bei den Infektionszahlen* zu rechnen, schrieb das Gremium der Bundesregierung am Sonntagabend. Lockerungen sollten aber „verständlich“ kommuniziert werden.

Die Maskenpflicht zum Beispiel könne „bei hinreichend niedrigen Infektionszahlen“ zeitweise aufgehoben werden. Die Experten rechnen allerdings damit, dass sie in Innenräumen im kommenden Herbst und Winter wieder notwendig werden könnte.

Vor Corona-Gipfel: Tests in Stichproben im Gespräch

Isolation und Testen* bleiben „in der aktuellen Phase von hoher Wichtigkeit“, heißt es in dem Papier weiter. Die Regierung sollte prüfen, ob sie in Zeiten von Lockerungen stichprobenartig auch Menschen ohne Symptome testet, um „deutliche Änderungen der Infektionsdynamik“ frühzeitig zu erkennen.

In dem Papier heißt es aber auch, ein zu frühes Öffnen berge die Gefahr eines erneuten Krankheitslast-Anstiegs. Dauerhafte Lockerungen seien „eng mit dem Erreichen einer hohen Impfquote und parallel dem eigenverantwortlichen Handeln“ aller Bürger verbunden, betonten die Experten.

DNA-Reklame für ein deutsches Corona-Schnelltest-Center: Experten erwägen stichprobenartiges Testen. © Moritz Frankenberg/dpa

Corona-Politik-Gegner nehmen Grünen-Politiker ins Visier

Kritiker der Corona-Politik haben indes versucht, zum Wohnhaus des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne*) zu gelangen. Demonstranten wollte eine Absperrung der Straße umgehen. Dies sei jedoch verhindert worden, teilte die Polizei mit.

Es ist in der Pandemie* schon häufiger vorgekommen, dass der Protest der Gegner der Corona-Maßnahmen vor die Wohnhäuser von Politikerinnen und Politiker getragen wird. Anfang Dezember 2021 etwa gab es einen Fackel-Aufmarsch vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD*). (AFP/dpa/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA