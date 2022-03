Corona in Deutschland: RKI meldet erstmals mehr als 300.000 Neuinfektionen – Schulen am Limit

Von: Patrick Huljina

Teilen

Schulen müssen durch die hohen Corona-Zahlen auf immer mehr Lehrkräfte verzichten. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Das RKI hat am Donnerstagmorgen erneut Rekordwerte bei den Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Auch die Schulen sind von Ausfällen betroffen. Der News-Ticker.

Die Corona*-Zahlen in Deutschland steigen weiter.

Durch Corona-bedingte Ausfälle kommen die Schulen an ihre Grenzen.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin - Die Omikron-Welle in Deutschland rollt weiter und sorgt für neue Höchstwerte. Erstmals in der Pandemie sind innerhalb eines Tages mehr als 300.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus* an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 318.387 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 294.931 erfasste Neuinfektionen.

Corona in Deutschland: RKI meldet erstmals mehr als 300.000 Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz* gab das RKI mit 1752,0 an – das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1734,2 gelegen. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 1651,4 (Vormonat: 1265,0). Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den RKI-Angaben* zufolge 300 Todesfälle binnen eines Tages verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz – gab das RKI zuletzt am Mittwoch mit 7,23 an (Dienstag: 7,08). Darunter sind allerdings auch Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Hohe Corona-Zahlen: Ausfall von Lehrkräften – Schulen am Limit

Angesichts der hohen Corona-Zahlen* warnen Bildungsgewerkschaften davor, dass die Schulen an ihre Belastungsgrenze kommen. „Der corona-bedingte Ausfall von Lehrkräften trifft die Schulen aktuell heftig“, sagte Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Die Zahl der Krankmeldungen wird in den nächsten Wochen weiter steigen, weil die Corona-Schutzmaßnahmen weitestgehend fallen sollen beziehungsweise bereits einkassiert worden sind“, warnte sie. Dies sei eine falsche Entscheidung der Politik. Bensinger-Stolze betonte: „Wir appellieren an alle politisch Verantwortlichen, an der Maskenpflicht ebenso wie an Hygiene- und Testkonzepten festzuhalten, damit die Situation nicht aus dem Ruder läuft. Die Lehrkräfte arbeiten bereits jetzt am Limit.“

Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, sagte dem RND: „Die Dynamik der Omikron-Variante sorgt in den Schulen für ein immer dramatischeres Infektionsgeschehen und vermehrte Ausfälle von Lehrkräften durch eigene Infektionen und Quarantäne.“ Das verstärke den Teufelskreis, dass die verbliebenen Lehrkräfte, die nicht krank seien, immer stärker belastet würden. „Wir spüren in den Schulen Tag für Tag, wie sehr es sich jetzt mehr denn je rächt, dass die Politik den Schulen über Jahre hinweg die personelle Ausstattung verweigert hat, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben gebraucht hätten und brauchen“, beklagte Beckmann. (ph mit dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA