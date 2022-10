Corona-Lage spitzt sich weiter zu: Bundesgesundheitsminister Lauterbach informiert mit Pressekonferenz

Von: Jennifer Lanzinger

Karl Lauterbach informiert am Freitag über die aktuelle Corona-Kampagne. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Corona-Zahlen in Deutschland klettern seit Wochen immer höher, am Freitag informiert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei einer Pressekonferenz.

Berlin - Die Corona-Zahlen steigen aktuell wieder schneller an, immer mehr Menschen infizieren sich momentan mit dem Coronavirus. Am Freitag stellt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine neue Impf- und Corona-Kampagne vor. Lauterbach hatte bereits zuvor mitgeteilt, dass es nötig sei, mehr für das Impfen zu werben.

Corona in Deutschland: Zahlen steigen an - Lauterbach mit Pressekonferenz am Freitag

Mit auf dem Podium der Bundespressekonferenz sitzt ab 10 Uhr unter anderem die Publizistin Margarete Stokowski, die sich unter anderem für mehr Hilfe für Long-Covid-Patienten eingesetzt hatte. Lauterbach hatte bereits zuvor mitgeteilt, nötig sei es, mehr für das Impfen zu werben. Im Blick stehen besonders zweite Impf-Auffrischungen. In der Risikogruppe der Über-60-Jährigen haben bisher weniger als 30 Prozent eine vierte Spritze bekommen.

Die Corona-Lage in Deutschland bleibt weiter auf einem hohen Niveau. Das Robert Koch-Institut hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 760,1 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 793,8 gelegen. In der Vorwoche hatte dieser Wert noch 577,5 betragen, im Vormonat sogar nur 236,2. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Zahl der registrierten Corona-Fälle schwankt von Tag zu Tag

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 114 198 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 174 112) und 165 Todesfälle (Vorwoche: 117) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Virologe Klaus Stöhr will bei den aktuellen Corona-Zahlen keinen „zu großen Zusammenhang“ mit dem Oktoberfest herstellen. Der Experte äußert nun eine eindeutige Winter-Prognose. Experten haben sich mit drei möglichen Szenarien beschäftigt. Demnach könnten auch zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig werden.