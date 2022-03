Corona-Behandlung: Experten alarmiert wegen „inakzeptabel“ hoher Sterberaten bei ECMO-Therapie

Von: Martina Lippl

Die Behandlung von Covid-19-Patienten auf einer Corona-Intensivstation fordert Mediziner und Pflegekräfte heraus. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Die ECMO-Therapie ist eine letzte Hoffnung für Covid-19-Patienten. Eine aktuelle Studie stellt die aufwendige Behandlung für Senioren infrage.

Berlin/Frankfurt – Eine Infektion mit dem Coronavirus* verläuft unterschiedlich. Einige entwickeln keine spürbaren Symptome, andere Covid-19-Patienten müssen auf einer Intensivstation behandelt werden. Wenn die Lunge versagt, kann eine ECMO-Therapie Leben retten. Die vier Buchstaben ECMO stehen für extrakorporale Membranoxygenierung. Es ist ein Hightech-Verfahren – ein absoluter Fortschritt in der Medizin.

ECMO-Einsatz bei Covid-19: Sterblichkeit bei über 60-Jährigen „inakzeptabel hoch“

Trotz einer aufwendigen ECMO sind in Deutschland viele Covid-19-Patienten verstorben. Vor allem die Sterblichkeit bei älteren Corona-Patienten sei „inakzeptabel hoch“, so das Ergebnis einer aktuellen Studie, die im Fachmagazin European Journal of Anaesthesiology veröffentlicht wurde.

Die Sterblichkeit bei einer ECMO-Therapie habe bei Menschen über 60 Jahren 77 Prozent betragen, so das Forscherteam um Studienautor Benjamin Friedrichson vom Universitätsklinikum Frankfurt. Daten aller 4.279 ECMO-Therapien bei Covid-19-Patienten an deutschen Krankenhäusern im Zeitraum vom Januar 2020 und Ende September 2021 wurden im Rahmen der Studie analysiert.

„In Anbetracht dieser Daten muss die bedingungslose Anwendung der ECMO-Therapie bei COVID-19 sorgfältig abgewogen werden, und ein fortgeschrittenes Alter sollte als relative Kontraindikation betrachtet werden“, lautet ein Fazit der Studie.

ECMO-Therapie in Deutschland: Studienautor fordert verbindliche Regelungen

„Die Ärzte hierzulande machen keine schlechte Medizin und die ECMO ist eine wunderbare Therapie, die wir nicht missen wollen“, sagte Friedrichson, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. „Bei jüngeren Menschen sind die Ergebnisse auch sehr gut.“ In Deutschland seien aber im Vergleich zu anderen Ländern viele Menschen über 60 Jahre an der ECMO behandelt worden.

Für Studienautor Benjamin Friedrichson hat die ECMO-Therapie jedoch auch Schattenseiten. „Eine unkritische Nutzung ist nicht gerechtfertigt“, schreibt er auf Twitter. „Es besteht dringender Bedarf an verbindlichen Regelungen für den Einsatz der ECMO-Therapie in Deutschland. Dies gilt insbesondere für die ältere Patientengruppe: Hier gilt ‚Do Not ECMO‘.“

Covid-19: ECMO-Therapie - aktuelle Daten weisen auf hohe Sterberate hin

Die Studie zur ECMO-Therapie von Covid-19-Patienten in Deutschland ist im Journal of Anaesthesiology am 17. Februar erschienen.

Das Forscherteam um Benjamin Friedrichson ist vom Universitätsklinikum Frankfurt.

Daten von 4.279 ECMO-Behandlungen bei Covid-19-Patienten im Zeitraum von Januar 2020 und Ende September 2021 wurden im Rahmen der Studie ausgewertet.

Corona-Patienten: ECMO-Einsatz in Deutschland sorgt für Debatte

Schon frühere Publikationen weisen auf schlechte deutsche ECMO-Ergebnisse in der Corona-Pandemie hin. So auch eine Daten-Analyse aller mit ECMO behandelten Covid-Patienten in Deutschland zwischen März 2020 und Mai 2021: Von den 3.397 Fällen verstarben 68 Prozent der Betroffenen im Krankenhaus. „Dies ist deutlich höher als von anderen Ländern oder internationalen Registern berichtet“, heißt es in der im November 2021 veröffentlichten Studie.

Das ältere Durchschnittsalter könnte eine Erklärung für die schlechten Zahlen im internationalen Vergleich sein. Doch auch das deutsche Gesundheitssystem wird kritisiert. Es schaffe Anreize, das Verfahren an vielen Kliniken in Deutschland einzusetzen. Nicht immer gebe es dort die nötige Expertise.

ECMO - steht für Extrakorporale Membranoxygenierung Bei der sogenannten extrakorporalen Membranoxygenierung (ECMO) kommt eine sogenannte künstliche Lunge zum Einsatz. Durch ECMO wird die Herz-Lungen-Funktion außerhalb des Körpers unterstützt. Eine ECMO ist in der Regel das letzte Mittel, um Patienten am Leben zu erhalten. Außerhalb des Körpers wird sauerstoffarmes Blut des Patienten in eine künstliche Lunge außerhalb des Körpers geführt. Dort wird das Blut mit Sauerstoff angereichert und Kohlendioxid entfernt. Über ein Schlauch- und Pumpsystem wird das Blut dem Körper wieder zugeführt. ECMO wird bei einem akuten Lungenversagen infolge von Verletzungen oder Erkrankungen (Pneumonie oder Sepsis) bei Herzkrankheiten oder während einer Herzoperation eingesetzt.

Erste Studie über Corona-Patienten – Patienten wollen lieber sterben, als beatmet werden

Ein Ärzteteam der Uni Aachen veröffentlichte Anfang 2020 eine medizinische Studie über erste schwer kranke Corona-Patienten. Mehrere Patienten lehnten demnach eine Intubation ab. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA