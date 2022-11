Ist die Corona-Pandemie zu Ende? Streeck nennt Problem – „Schwimmen in einer Variantensuppe“

Von: Martina Lippl

Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Bonn. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Der dritte Corona-Winter ist da. Ist das Ende der Pandemie in Sicht? Laut dem Bonner Virologen Hendrik Streeck lässt sich das so einfach nicht sagen.

München – Corona spielt für viele Menschen kaum noch eine Rolle. Covid-19 hat offenbar seinen Schrecken verloren. Die Inzidenz ist laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) in allen Altersgruppen gesunken. Das geht aus dem jüngsten Corona-Wochenbericht des RKI hervor. Von der drohenden Corona-Winterwelle gibt es momentan keine Spur. Ist nach drei Jahren Corona endlich alles vorbei? Nach Ansicht von Corona-Experte Hendrik Streeck befinden „wir uns gerade in einer schwer greifbaren Übergangsphase von einer Pandemie zur Endemie.“ Der Virologe erklärt im Interview mit der Fuldaer Zeitung, dass die Definition der Endemie auf das Virus streng genommen nicht gut anwendbar sei.

Ist die Corona-Pandemie zu Ende? Streeck nennt Problem

Endemisch bedeutet nicht das Ende. Darauf weisen auch andere Experten immer wieder hin. Bei einer Endemie ist das Virus dauerhaft in der Bevölkerung präsent. Aber bei epidemischen Verläufen wird das zirkulierende Virus durch die vorhandene Immunität ausgebremst. Unser Immunsystem sieht sich dann nicht mehr mit einem neuartigen Erreger konfrontiert, sondern ist durch frühere Infektionen und Impfungen gewappnet.

Bei einer Endemie würde von einer relativ konstanten Erkrankungszahl als mathematische Größe gesprochen werden, führt Streeck im Interview aus. Und „bei Corona sehen wir, dass der Anteil der Menschen, die sich infizieren, durch die Immunität nicht davor gefeit ist, sich wieder zu infizieren. Auch wenn wir das gerne hätten, kann man weder sagen, die Pandemie ist ab heute vorbei, noch sagen, die Endemie ist bereits eingetreten.“ Für beides gäbe es genügend Argumente.

Stiko-Chef Thomas Mertens dagegen sieht die Pandemie-Lage in Deutschland schon als beendet an. Mertens sagte aber auch, dass das Coronavirus uns noch „über Generationen“ hinweg erhalten bliebe. Geht eine Pandemie überhaupt einmal zu Ende? Die Spanische Grippe und die Pocken zeigen, was wir aus der Geschichte gelernt haben.

Der ungewöhnliche Ausschlag der Infektionszahlen durch Omikron habe Streeck nach eigenen Angaben überrascht. Jedoch verweist er auf seine Aussage zum Anfang der Pandemie, dass wir uns an eine „Dauerwelle mit immer wieder hoch- und runtergehenden Infektionszahlen“ gewöhnen müssten.

Corona-Experte Hendrik Streeck: „Wir schwimmen in einer Variantensuppe“

Das Coronavirus mutiert. Aktuell ist die Omikron-Subvariante BA.5 in Deutschland dominant. Der Subtyp BQ.1.1. mit dem Spitznamen Höllenhund (Cerberus) nimmt laut RKI zu, wenn auch noch auf niedrigem Niveau. Dazu ist die neue Omikron-Subvariante XBB aufgetaucht.

„Es gab und gibt deutliche Anzeichen für neue Virusvarianten – man kann sogar von einer ‚Variantensuppe‘ sprechen, in der wir derzeit schwimmen“, sagt der Bonner Virologe im Interview. Es gäbe um uns herum eine Mischsituation von vielen verschiedenen Virusvarianten. Bei allen zeichne sich eine Immunflucht ab. Vor kurzem Geimpfte oder Genesene könnten sich laut Streeck wieder infizieren. „Killervarianten sind dies alle nicht“, betont er. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnte im Sommer vor einer möglichen Corona-„Killervariante“. Für seine Prognose kassierte Lauterbach scharfe Kritik.

Streeck gibt Prognose über Zukunft der Varianten ab

„Auch wenn wir eine ‚Variantensuppe‘ haben, scheinen die sich alle in die gleiche Richtung zu bewegen“, sagt Streeck. Alle zeigten Mutationen an der Oberfläche des Virus am Spike-Protein. Das Virus könne an dieser einen Stelle „unter dem Immunsystem hindurchschlüpfen“ und Menschen infizieren. Für die Zukunft bedeute das aber weder, dass die nächste Variante krankmachender sei als die aktuellen, noch, dass „unsere Immunität“ komplett aufgehoben sei. Der Schutz vor einem schweren Verlauf bleibe gut, unterstreicht der Virologe.

Corona in Deutschland: Streeck appeliert auf achtsamen und rücksichtsvollen Umgang

In dieser schwer greifbaren Übergangsphase von der Pandemie zur Endemie appelliert Corona-Experte Hendrik Streeck zu einem achtsamen und rücksichtsvollen Umgang. Wer sich krank fühlt, sollte zu Hause bleiben. „Und wenn es einem nicht gut geht und man trotzdem einkaufen gehen muss, dann sollte man das mit Maske machen.“ Ohne gesetzliche Vorschriften wäre ein solches Verhalten seiner Auffassung nach das „Gebot der Stunde“. (ml)