Virologen wagen erste Prognose – was uns nach der Omikron-Welle erwarten könnte

Von: Victoria Maiwald

Teilen

Corona-Varianten gab es inzwischen schon viele – was erwartet uns als Nächstes? Werden die Corona-Mutationen wieder gefährlicher?

München – Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omikron – das griechische Alphabet ist noch lange nicht ausgereizt und in der Corona-Pandemie könnten uns noch so manche Varianten des Coronavirus* erwarten. Wie gefährlich die aber werden können, lässt sich derzeit nur schwer sagen. Einige Experten wagen erste Prognosen.

Coronavirus in Deutschland: Was kommt nach Omikron?

Was bislang ziemlich klar scheint: Das Coronavirus wird sich weiterentwickeln. Dabei ist es aber entscheidend, ob es auch gefährlicher für die Menschen wird. Einen Lichtblick gibt der Präsident der Gesellschaft für Virologie, Ralf Bartenschlager, gegenüber Focus Online. Die Erfahrung würde zeigen, dass mit der Anpassung eines Virus an seinen Wirt die Pathogenität in der Regel abnehme. Das bedeutet, dass das Virus in der Regel weniger krankmachend sei.

Ähnliches konnten wir schon bei Omikron beobachten. Diese Corona-Variante verbreitet sich aktuell rasend schnell in Deutschland, verursacht aber eher milde Krankheitsverläufe. Aber: Aussagen zur Evolution der Ansteckungsfähigkeit seien kaum möglich, betont Biophysiker und Virusvarianten-Experte Richard Neher von der Uni Basel. Auch gebe es keinen Zusammenhang zwischen Schwere der Krankheit und Übertragbarkeit.

Corona-Varianten ganz genau beobachten – „um nicht unvorbereitet in die nächste Welle zu rutschen“

Doch wenn sich das Coronavirus halten will, muss es sich gut anpassen, um in einer weitgehend immunen Bevölkerung überleben zu können. Es muss also Wege finden, dem Infektionsschutz – also Impfungen und überstandenen Infektionen – zu entkommen. So könnte das Coronavirus durch Genveränderungen am Spike-Protein eine stärkere Fähigkeit zur Immunflucht entwickeln. Dann würde eine bereits durchgemacht Infektion oder eine Impfung weniger gut vor dem Virus schützen. Ein gewisser Schutz vor schweren Krankheitsverläufen sei aber dennoch möglich.

Welche neuen Varianten uns nun erwarten, oder ob sogar Delta zurückkehren und sich durchsetzen wird*, lässt sich nur schwer vorhersagen. Daher sei es laut Neher wichtig, die Entwicklungen und Entstehungen der Corona-Varianten weiter genau zu beobachten, um „nicht unvorbereitet in eine neue Welle“ hineinzurutschen.

Die gute Nachricht zum Schluss: Experten sind sich relativ sicher, dass wir mit neuen Varianten nicht vollkommen zurückgeworfen werden. Gerade weil immer mehr Menschen bereits Kontakt mit dem Virus hatten, in Form einer Infektion oder einer Impfung, ist das Risiko gering, dass sich eine vollkommen neue Mutation entwickeln wird, die die Immunantwort völlig aushebeln würde.*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.