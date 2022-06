Union nominiert Drosten-Nachfolger im Corona-Expertenrat: Lauterbach griff wegen ihm zum Fußball-Vergleich

Von: Marcus Giebel

Christian Drosten könnte im Corona-Expertenrat durch Klaus Stöhr ersetzt werden.

Vor einigen Wochen verließ Christian Drosten den Sachverständigenausschuss Infektionsschutzgesetz. Jetzt nominiert die Union seinen Nachfolger.

München - Die von Christian Drosten hinterlassene Lücke im Sachverständigenausschuss Infektionsschutzgesetz ist womöglich geschlossen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat mit Klaus Stöhr einen weiteren in der Corona-Pandemie öffentlichkeitswirksamen Virologen für das Gremium nominiert, das auch als Corona-Expertenrat bekannt ist. Diese Personalie gab Tino Sorge auf Twitter bekannt.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Union nennt den 63-Jährigen darin einen „ausgewiesenen Experten“, der „für einen pragmatischen und unaufgeregten Corona-Kurs und für eine transparente, datenbasierte Evaluation der Maßnahmen der letzten 2,5 Jahre“ stehe. Und weiter: „Auf seinen Rat als Virologe, Epidemiologe & langjähriger WHO-Praktiker ist Verlass.“

Corona-Expertenrat ohne Drosten: Gründung in Infektionsschutzgesetz festgeschrieben

Stöhr wäre damit neben Hendrik Streeck der zweite Virologe des 18-köpfigen Gremiums aus Experten verschiedener Fachrichtungen, das eine Aufarbeitung der Corona-Politik anschieben soll. Die Gründung ist im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben. Als Vorsitzender fungiert der Rechtswissenschaftler Stefan Huster, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Rechtsphilosophie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.

Drosten hatte den Ausschuss Ende April verlassen. Im Deutschlandfunk erklärte er diesen Schritt damals damit, dass die Ausstattung des Gremiums nicht genüge und in der Zusammensetzung eine wissenschaftlich hochwertige Evaluation nicht gewährleistet sei. Zudem kritisierte der populäre Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektor der Charité Berlin, dass vertrauliche Inhalte der Beratungen mehrmals den Weg in die Medien gefunden hätten und eine irreführende wie falsche Berichterstattung daraus entstanden sei.

Drosten-Nachfolge im Corona-Expertenrat: Stöhr kritisiert Warnungen über neue Welle in Interview

Besonders zwischen Drosten und Streeck, der für eine deutlich entspanntere Corona-Politik eintritt, soll es wegen der unterschiedlichen Ansichten immer wieder knirschen, wurde spekuliert. Auch mit Stöhr schwimmt Drosten nicht unbedingt auf einer Wellenlänge. Das designierte Neu-Mitglied des Expertenrats hatte in einem Welt-Interview die Warnungen vor einer möglichen heftigen Welle kritisiert: „Ich kann diese Semantik nicht mehr hören: ‚Noch ansteckender‘ - ‚dramatisch ansteckender‘.“

Interessant ist auch eine Aussage von Karl Lauterbach über Stöhr. In der ARD-Sendung „Konfrontation“ stichelte der Gesundheitsminister: „Also beispielsweise in der Bild-Zeitung steht dann Topvirologe Stöhr und meinetwegen Topvirologe Christian Drosten. Aber in der Wissenschaft selbst käme keiner auf die Idee jetzt zu sagen, dass Herr Stöhr ein Topvirologe ist und im Vergleich mit Herrn Dorsten stehen könnte.“

Sogar einen Vergleich zum Sport zog der SPD-Politiker heran: „Natürlich ist es so, dass der FC St. Pauli und FC Bayern München beides Fußballmannschaften sind, aber man würde doch den Unterschied erkennen können und so ist es auch in der Wissenschaft.“ Bereits nach Drostens Rücktritt hatte Lauterbach seine Hochachtung vor dem gebürtigen Emsländer zum Ausdruck gebracht und getwittert: „Niemand könnte es besser.“

Klaus Stöhr ist der Kandidat der Union für die Nachfolge von Christian Drosten.

Corona-Expertenrat: Bundesregierung sollen Ergebnisse bis Ende Juni vorliegen

Der Tagesspiegel spekulierte damals, dass der Abschied des Gesichts des Expertenrats „Auswirkungen auf die Autorität der Empfehlungen“ haben könnte. Offiziell sollen die Ergebnisse „der Bundesregierung bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt werden“, teilt das Gesundheitsministerium mit. Binnen drei Monaten liefere dann die Regierung dem Bundestag „das Ergebnis der Evaluierung sowie eine Stellungnahme der Bundesregierung zu diesem Ergebnis“.

Darauf aufbauend soll das Infektionsschutzgesetz reformiert werden, das in seiner aktuellen Form noch bis zum 23. September 2022 gilt. Drosten war vor allem für die Evaluierung der Wirksamkeit der Maßnahmen verantwortlich, doch dieser Punkt musste aufgrund mangelnder Daten wegfallen.

Stöhr empfahl der Politik nun via Welt-Interview einen „Stufenplan“ für die Monate ab Herbst, kritisierte zugleich „die ganzen Drohszenarien, was man wieder vom Gesundheitsministerium aufbaut“. Ein netter Gruß an Lauterbach, dem er ja in den kommenden Wochen sehr wahrscheinlich zuarbeiten darf. (mg)