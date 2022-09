Neues Infektionsschutzgesetz: Das wären die neuen Regeln zur Corona-Impfung

Von: Linus Prien

Eine Spritze mit einem Corona-Impfstoff. © IMAGO/McPHOTO/M. Stolt

Das neue Infektionsschutzgesetz wurde im Bundestag beschlossen. Es bringt große Neuerung, was den Impfstatuts betrifft.

Berlin - Am 1. Oktober soll das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft treten. Damit würden wieder neue Regeln zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft treten. Zuerst muss das Gesetz jedoch vom Bundesrat angenommen werden. Auch was den Impfschutz betrifft, würden folgenreiche Änderungen kommen. Unlängst warnte Christian Drosten wieder vor einer Coronawelle, noch in diesem Jahr.

Corona-Impfung: Diese Regeln gelten bis jetzt

Unter den derzeitigen Regelungen gelten Menschen in Deutschland als vollständig geschützt, wenn sie die eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

Die dreifache Corona-Impfung wurde erhalten

Die doppelte Corona-Impfung wurde erhalten

Eine Corona-Impfung wurde erhalten und vor der ersten Impfung lag ein positiver Antikörpertest vor

vor der ersten Impfung lag ein positiver Antikörpertest vor Eine Corona-Impfung wurde erhalten und vor der ersten Impfung lag ein positiver PCR-Test vor

vor der ersten Impfung lag ein positiver PCR-Test vor Eine Corona-Impfung wurde erhalten und nach der ersten Impfung lag ein positiver PCR-Test vor (in diesem Fall müssen 28 Tage vergehen, bis man als vollständig geschützt gilt)

Corona-Impfung: Diese Neuerung bringt das Infektionsschutzgesetz

Diese Regeln sollen unter dem neuen Infektionsschutzgesetz jedoch nicht mehr gelten. Dies betrifft laut dem Focus Millionen von Menschen in Deutschland. Die neuen Regelungen zum vollständigen Schutz lauten dann:

Die dreifache Corona-Impfung wurde erhalten und die letzte Impfung darf nicht früher als drei Monate nach der vorletzten Einzelimpfung erhalten worden sein

die letzte Impfung darf nicht früher als drei Monate nach der vorletzten Einzelimpfung erhalten worden sein Die doppelte Corona-Impfung wurde erhalten und vor der ersten Impfung lag ein positiver Antikörpertest vor

vor der ersten Impfung lag ein positiver Antikörpertest vor Die doppelte Corona-Impfung wurde erhalten und vor der zweiten Impfung lag ein positiver PCR-Test vor

vor der zweiten Impfung lag ein positiver PCR-Test vor Die doppelte Corona-Impfung wurde erhalten und nach der zweiten Impfung lag ein positiver PCR-Test vor (in diesem Fall müssen 28 Tage vergehen, bis man als vollständig geschützt gilt)

Zweifach geimpft sind nach Daten des BMG 11,8 Millionen Menschen. Unter Umständen wird für diese Menschen der Impfstatus auslaufen.



Infektionsschutzgesetz: Neues Infektionsschutzgesetz passiert den Bundestag

Der Bundestag hat das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Das Parlament billigte den Entwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, um den die Parteien der Ampel-Koalition lange gerungen hatten, am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit. Das neue Gesetz schreibt bundeseinheitlich eine FFP2-Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und Krankenhäusern sowie im Fernverkehr von Bussen und Bahnen vor. Auf eine solche Pflicht verzichtete die Koalition aber anders als zunächst geplant im Luftverkehr.

Neben den bundeseinheitlichen Maskenpflichten können die Länder in Eigenregie zusätzliche Maßnahmen wie etwa Maskenpflichten im öffentlichen Nahverkehr sowie in Innenräumen anordnen. Noch härtere Maßnahmen - wie etwa eine Maskenpflicht im Außenbereich - dürfen sie bei einer Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens vorschreiben. Dafür ist dann aber jeweils ein Parlamentsbeschluss erforderlich. (lp/AFP)