„Null-Covid-Strategie ist nicht aufgegangen“ - Virologe bewertet Pandemie-Geschehen in China

Ein Corona-Patient in der Notaufnahme eines Pekinger Krankenhauses. China erlebt gerade eine riesige Corona-Welle, der besonders Menschen im hohen Alter oder mit Vorerkrankungen zum Opfer fallen. © Ng Han Guan/AP/dpa

Wie gefährlich ist die explosionsartige Verbreitung des Coronavirus in China? Top-Virologe Hendrik Streeck sieht durch China-Reisende derzeit keine neue Welle auf uns zukommen. Das komplette Interview lesen Sie hier:

Fulda - Zur Corona-Lage in China sagt Virologe Hendrik Streeck: „„Die Null-Covid-Strategie ist nicht aufgegangen.“ Eine Testpflicht für Einreisende aus China hält er dennoch nicht für effektiv. „Hohe Fallzahlen in China bedeuten noch lange nicht, dass wir auch hier hohe Fallzahlen bekommen. Wir haben eine gute Grundimmunität in der Bevölkerung, und die wird nicht durch reisende Infizierte aus China ausgehebelt werden“, ist sich der Virologe sicher.

Die Virusvariante, die aktuell in China grassiert, hält der Virologe nicht für gefährlicher als die, die gerade in Europa dominiert. „In China grassiert nach allem, was wir wissen, die BF.7-Variante, das ist ein Abkömmling der BA.5-Omikron-Variante“, so Streeck. Diese Variante gebe es auch in Europa und weitere, die sich aus der BF.7-Variante entwickelt haben. „Insofern würde eine vermehrte Eintragung von BF.7 wahrscheinlich nicht die Lage bei uns verändern.“