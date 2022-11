Corona-Infektion: Das sind die häufigsten Symptome

Von: Stella Henrich

Schnupfen, eine laufende Nase, Halsschmerzen und gelegentliches Husten sowie Probleme mit der Atmung gelten als die Top-5-Symptome bei einer Corona-Infektion.

München - Laut einer Studie des britischen Unternehmens Zoe Limited sprechen fünf Symptome dafür, mit Corona infiziert zu sein. Diese Top-5 würden sich allerdings abhängig vom Impfstatus unterscheiden. Bei Menschen, die vollständig geimpft sind, sei am häufigsten eine laufende Nase zu beobachten, gefolgt von Kopfschmerzen, Niesen, Halsschmerzen und einem anhaltenden Husten. Dieser Kreis habe weniger Symptome über einen kürzeren Zeitraum. Sie würden weniger schwer krank und dafür auch rascher wieder gesund. Das Ergebnis beruht auf Symptom-Berichten, die Betroffene jeden Tag einer App elektronisch mitteilen.

Die Auswertung der Daten führt zu dem weiteren Ergebnis, dass bei Personen, die nur eine Covid-Impfung erhalten haben, am häufigsten Kopfschmerzen auftreten soll. An zweiter Stelle steht eine laufende Nase, gefolgt von Halsschmerzen, Niesen und anhaltendem Husten.

Die Zoe Health Study, ehemals COVID Symptom Study, ist ein Gesundheitsforschungsprojekt des britischen Unternehmens Zoe Limited, das eine mobile App verwendet, die auf Android und iOS läuft. Die Teilnehmer berichten jeden Tag in der App, wie Sie sich fühlen, auch wenn Sie sich gut fühlen.

Corona-Infektion: Häufige Symptome einer Infektion

Eines wissen wir inzwischen: Gänzlich erforscht sind das Coronavirus und seine Varianten noch immer nicht. Dennoch wird die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) inzwischen deutlich konkreter in ihren Aussagen. Häufige Krankheitszeichen einer Infektion mit dem Coronavirus seien Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen sowie Störungen des Geruchs- und/oder Geschmackssinns. Als weitere Symptome könnten Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche oder auch Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall hinzukommen. Aktuelle Beobachtungen weisen darauf hin, dass Infektionen mit der Virusvariante Omikron häufiger mit Halsschmerzen und seltener mit Geschmacks- oder Geruchsverlust einhergehen als Infektionen mit der Virusvariante Delta.

Mit dem Coronavirus infiziert man sich vor allem durch Tröpfchen oder Aerosole („Schwebeteilchen“) in der Luft. Auch eine Schmierinfektion über Oberflächen ist möglich. Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. In geschlossenen Räumen etwa ist das Übertragungsrisiko höher als an der frischen Luft. Entscheidend ist auch, um welche Virusvariante es sich handelt. Die Corona-Schutzimpfung bietet laut BZgA den besten Schutz vor einer Infektion, Erkrankung und vor schweren COVID-19-Verläufen. Auch Geimpfte und Genesene können das Virus übertragen.

Nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus dauert es laut BZgA bisherigen Erkenntnissen zufolge im Mittel vier bis sechs Tage, bis sich erste Symptome von COVID-19 entwickeln.

Gut zu wissen: Auch geimpfte Personen können sich laut Bundesministerium für Gesundheit mit dem Coronavirus infizieren. Deshalb sollten alle – Geimpfte und Ungeimpfte – stets vorsichtig sein, sich bei einem Verdacht auf eine Corona-Infektion – zum Beispiel durch Krankheitssymptome von COVID-19 oder Kontakt mit einer infizierten Person – testen lassen und die geltenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten.

Corona-Infektion: Welche Symptome treten am häufigsten auf?

Zu den häufigsten erfassten Symptomen nach einer Infektion mit dem Coronavirus zählen laut Robert Koch-Institut (RKI) Husten, Fieber, Schnupfen, sowie Geruchs- und Geschmacksverlust. Das Coronavirus verursacht vor allem Infektionen der Atemwege. Aber auch andere Organsysteme wie das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem, Leber und Nieren können beeinträchtigt werden.

Die häufigsten Symptome in Deutschland sind laut RKI:

Symptom RKI-Meldedaten von Erkrankten Husten 42 Prozent Schnupfen 31 Prozent Fieber 26 Prozent Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 19 Prozent

Doch oftmals wissen Erkrankte nicht, ob sie bei diesen Symptomen „bloß“ an einer Grippe erkrankt sind oder doch an Corona leiden. Auch Schüttelfrost und Muskelschmerzen sind laut WHO inzwischen zu beobachtende Symptome, die bei dem Virus auftreten können. Hier hilft erkrankten Personen im Zweifelsfall nur ein Corona-Test, um Klarheit zu schaffen.

Abgesehen von den fünf typischen Symptomen können aber auch das Gefühl von Verwirrtheit, allgemeines Unbehagen, und Schwierigkeiten aufzuwachen, für eine Covid-19-Erkrankung sprechen. Treten sie in Kombination mit Symptomen wie Atembeschwerden, Husten oder Fieber auf, sollten sich Betroffene Hilfe holen und einen Arzt kontaktieren.