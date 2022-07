Personalnotstand wegen Omikron – Lage auf Intensivstationen „ungewöhnlich angespannt“

Die Corona-Sommerwelle macht den Intensivstationen in Deutschland zu schaffen. Viele Mitarbeiter sind erkrankt, dabei liegen doppelt so viele Covid-Patienten wie im vergangenen Sommer dort.

Berlin – Die Lage auf den Intensivstationen in deutschen Kliniken ist laut dem Präsidenten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, für einen Corona-Sommer ungewöhnlich angespannt.

„Wir müssen schon wieder schauen, dass wir unsere Reihen geschlossen halten, das heißt, wir müssen Personal verschieben, wir müssen Personal aus dem Frei holen, also nach zwei Wochenenden auch das dritte Wochenende arbeiten“, sagte Marx am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir müssen auch schon wieder leider einige Operationen, die nicht unbedingt notwendig sind, verschieben, damit wir eben entsprechend alle unsere Notfälle gut und sicher versorgen können.“

Corona-Fälle: Viele Intensivstationen (Archivfoto) in Deutschland eingeschränkt. © Marcel Kusch/dpa

Corona-Notstand in auf den Intensivstationen in Deutschland: Hälfte der Krankenhäuser betroffen

Marx hatte bereits am Wochenende darauf hingewiesen, dass auf mehr als der Hälfte der Intensivstationen (55 Prozent) der Betrieb nicht mehr wie sonst üblich läuft. Verschiedene Faktoren kommen gerade zusammen, wie er auch am Montag deutlich machte. Derzeit würden nicht nur etwa doppelt so viele Covid-Patienten wie zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr intensivmedizinisch behandelt, es stünden auch fast 2.000 Intensivbetten weniger zur Verfügung, und viele Mitarbeiter in den Kliniken seien krank.

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein meldete schon Anfang Juli einen sprunghaften Anstieg von Corona-Fällen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier finden Sie die aktuellen Corona-Daten und Zahlen aus allen deutschen Landkreisen.

So viele Corona-Patienten liegen laut DIVI auf einer Intensivstation in Deutschland

Nach den Daten des DIVI-Intensivregisters müssen derzeit 1.145 Covid-Patienten auf einer Intensivstation behandelt werden. Davon werden 3.77 künstlich beatmet (Stand: 11. Juli 2022, 12. 05 Uhr)

auf einer Intensivstation behandelt werden. Davon werden 3.77 künstlich beatmet (Stand: 11. Juli 2022, 12. 05 Uhr) Vor einem Jahr im Sommer 2021 lagen 433 Corona-Patienten auf einer Intensivstation in Deutschland (10. Juli 2021, laut DIVI).

Intensivmediziner Marx: „Gefühlt sei die Lage wie sonst im Herbst oder Winter“

„Ich würde es nicht als dramatisch bezeichnen, aber es ist sehr angespannt, und das ist ungewöhnlich für diese Zeit im Sommer, wo es normalerweise immer etwas ruhiger ist“, sagte Marx. Gefühlt sei die Lage auf den Intensivstationen schon wie sonst im Herbst oder Winter. Der DIVI-Präsident mahnte, es werde wirklich Zeit, die Berufe in der Gesundheitsversorgung wieder attraktiv zu machen.

DIVI-Chef Karagiannidis besorgt: „Noch nie so viele Personalausfälle durch Covid“

Christian Karagiannidis, Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung und einer der wissenschaftlichen Leiter des DIVI-Intensivregisters, kommt zur selben Einschätzung der Lage wie Marx: Sie sei sehr angespannt, aber nicht dramatisch, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Er sagte aber auch: „Ich habe noch nie so viele Personalausfälle durch Covid gesehen wie in dieser Welle.“ (dpa)

