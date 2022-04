Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt - doch Omikron-Todeszahlen erreichen neuen Höhepunkt

Von: Katarina Amtmann

Die Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt, der Klinikwert steigt. Wieder gab es über 300 Tote in 24 Stunden. Alle News im Ticker.

Corona* in Deutschland: Inzidenz sinkt, Klinikwert steigt.

Vergleich von Tageswerten zunehmen schwieriger.

Dieser Ticker zur Corona-Lage in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

München - Die Sieben-Tage-Inzidenz* in Deutschland ist auf 1044,7 gesunken. Am Vortag hatte der Wert bei 1087,2 gelegen, in der Vorwoche bei 1322,2, im Vormonat bei 1526,8.

Corona-Zahlen in Deutschland

176.303 Neuinfektionen in 24 Stunden (Vorwoche: 214.985)

361 neue Todesfälle innerhalb eines Tages (Vorwoche: 340)

Corona in Deutschland: Vergleich von Tageswerten wird zunehmend schwierig

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig.

Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Corona-Zahlen in Deutschland: Klinikwert steigt

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 6,36 an (Montag: 6,27). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Mit 361 Toten an einem Tag sind so viele Menschen gestorben wie noch nie in der Omikron-Welle, wie Welt-Journalist Olaf Gersemann, der die Corona-Zahlen täglich auf Twitter aufbereitet, berichtet. So viele Tote gab es zuletzt am 12. Januar. Da dürften die meisten Todesfälle noch auf die Delta-Variante zurückzuführen sein.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Mittwoch mit 19.179.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 132.378.

Auch in Bayern sinkt die Inzidenz, jetzt wurde die Isolationszeit verkürzt.