RKI und Bundesregierung berichten über die Corona-Lage - Doch ein bekanntes Gesicht fehlt diesmal

Von: Momir Takac

Am Freitag berichten das RKI und die Bundesregierung über die Corona-Lage in Deutschland. Thema dürfte nach einem wegweisenden Gerichtsurteil auch der Genesenenstatus werden.

München - Die Corona-Lage in Deutschland scheint auf dem Weg der Entspannung zu sein. Kurz vor den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch (16. Februar) hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach den Höhepunkt der Omikron-Welle für überschritten erklärt. Kurz darauf einigten sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz beim Corona-Gipfel dann auch auf einen Lockerungsfahrplan bis zum 20. März.

Genesenenstatus: Gericht erklärt Verkürzung durch das RKI für rechtswidrig

Der Positivtrend drückt sich auch in jüngsten Zahlen aus. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz* sank den siebten Tag in Folge - wenn auch zunächst nur leicht. Auch wenn das RKI stets warnt, dass der Wert aufgrund von „Untererfassung“ nur bedingt aussagekräftig ist, lässt sich eine Tendenz erahnen.

Einen genauen Bericht zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland wollen Experten am Freitag in der Bundespressekonferenz geben. Neben Gesundheitsminister Karl Lauterbach* wird Michael Meyer-Hermann sprechen. Er ist Leiter der Abteilung Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Ein bekanntes Gesicht wird allerdings nicht dabei sein. RKI-Chef Lothar Wieler fehlt und wird durch seinen Vize Lars Schaade vertreten.

PK zur Corona-Lage in Deutschland: Genesenenstatus dürfte Thema werden

Neben den aktuellen Corona-Zahlen dürfte auch der Genesenenstatus Thema sein. Durch eine Mitte Januar in Kraft getretenen Verordnung war dem Robert-Koch-Institut die Entscheidungsmacht in die Hände gefallen, wer in der Corona-Pandemie unter welchen Umständen und für wie lange als genesen gilt. Prompt hatte das RKI verfügt, dass die Dauer des Genesenenstatus von 180 auf 90 Tage herabgesetzt wurde.

Es folgten Klagen von Bürgern, die jetzt Erfolg hatten. So entschied neben anderen Gerichten etwa das Berliner Verwaltungsgericht im Eilverfahren, dass nicht das RKI, sondern die Bundesregierung* selbst über die Geltungsdauer des Genesenenstatus entscheiden müsse. Zwischenzeitlich hatte das Robert-Koch-Institut präzisiert, dass die Verkürzung des Genesenenstatus nur Ungeimpfte betreffe. Beim jüngsten Corona-Gipfel wurde zudem beschlossen, dass das RKI künftig nicht mehr autark entscheiden darf. (AFP/dpa/mt)