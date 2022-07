Lauterbach mahnt und widerspricht RKI: Omikron-Subtyp BA.5 „nicht nur ansteckender“

Von: Michelle Brey

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bezog Stellung zur Omikron-Subvariante BA.5. Diese dominiert das Infektionsgeschehen in Deutschland. (Archivbild) © Fabian Sommer

Gesundheitsminister Karl Lauterbach widerspricht in einem Punkt dem RKI. Eine klare Position bezieht der SPD-Politiker auch zur zweiten Booster-Impfung.

München - Deutschland befindet sich mitten in der Sommer-Welle: Die Corona-Kennzahlen liegen weiterhin auf einem hohen Niveau. Am Dienstag (12. Juli) gab das Robert-Koch-Institut (RKI) die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz mit 702,4 an (Vortag: 661,4; Vormonat: 333,7). Verantwortlich ist die Omikron-Subvariante BA.5, die hierzulande das Infektionsgeschehen dominiert.

Corona: Omikron-Variante BA5 - Lauterbach und RKI widersprechen sich

Wie gefährlich ist BA.5? Zu einer Frage, die viele beschäftigt, nahm Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einem Beitrag auf Twitter Stellung. „Die bisherigen Daten zeigen, dass Omikron-BA.5-Variante nicht nur ansteckender ist, sondern auch mehr Viren in die Zellen bringt“, schrieb der Epidemiologe und SPD-Politiker. „Das spricht auch für einen schwereren Verlauf“, schlussfolgerte er. Lauterbach referenzierte dabei auf ein Paper des amerikanischen Mediziners Eric Topol.

Mit seinem Tweet widerspricht Lauterbach nun Forschungsergebnissen des RKI zu BA.5. Im Covid-19-Wochenbericht vom 7. Juli hieß es dort: Es gebe keine Hinweise darauf, dass BA.5 an sich schwerere Verläufe verursache oder tödlicher sei als vorherige Varianten des Coronavirus.

Das RKI fügte jedoch an: „Dennoch ist allein durch die starke Zunahme der Infektionsfälle auch eine entsprechend höhere Zahl schwerer Verläufe von COVID-19 Erkrankungen zu beobachten, die zu einer steigenden Anzahl an Hospitalisierungen führt. Die Sterbefallzahlen steigen im Zusammenhang mit den hohen Infektionszahlen beziehungsweise Nachmeldungen an, allerdings bisher nur leicht.“

Vierte Corona-Impfung: Wie sinnvoll ist der zweite Booster?

Vor diesem Zusammenhang bezeichnete Lauterbach die neue Empfehlung der EU zu einer vierten Corona-Impfung beziehungsweise einem zweiten Booster als „sinnvoll und überfällig“. Auf Twitter schrieb er: „Alles spricht für eine 4. Impfung für Ü60, weil das Warten auf angepasste Impfstoffe zu lange dauert.“

Am Montag (11. Juli) hatte die EU Menschen über 60 Jahren dringend zu einer zweiten Corona-Auffrischungsimpfung geraten. „Angesichts des erneuten Anstiegs der Fälle und Krankenhauseinweisungen mit Beginn des Sommers fordere ich alle auf, sich so schnell wie möglich impfen und boostern zu lassen“, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides laut einer Mittelung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC und der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Mit Blick auf die Corona-Welle mahnte sie: „Wir haben keine Zeit zu verlieren.“ Schon zuvor hatte Lauterbach erklärt, wer die vierte Impfung benötigt.

Auch Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, stellte sich hinter die EU-Empfehlung. „Das Virus ist clever, es verändert sich - und der Impfschutz lässt nach“, sagte er gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Dienstag. „Impfung schützt also nicht absolut, aber doch sehr effektiv.“ Montgomery rief eindringlich zum Impfen auf. „Die Inzidenzen steigen, jetzt sogar schon im Sommer. Insbesondere bei den Airlines, den Verkehrsbetrieben und im Gesundheitswesen verzeichnen wir viele Erkrankungen. Darunter leiden wir alle“, sagte er. Virologe Klaus Stöhr hingegen widersprach der Empfehlung eines zweiten Boosters für Menschen ab 60 Jahren. (mbr mit dpa)