Pressekonferenz mit Lauterbach und RKI am Freitag - Die Corona-Lage spitzt sich weiter zu

Von: Christina Denk

Am Freitag berichten das RKI und die Bundesregierung über die Corona-Lage in Deutschland. Mit dabei auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Live-Ticker zur Pressekonferenz.

Berlin - Die Coronavirus*-Kurve hat in Deutschland einen neuen Peak erreicht. Am Donnerstag (24. März) meldete das RKI zum ersten Mal einen Höchstwert von über 300.000 Neuinfektionen an einem Tag. Auch im Wochenvergleich erreichten die Zahlen nach dem ersten Positivtrend Mitte Februar einen neuen Rekord. 1,5 Millionen Fälle verzeichnete das Institut innerhalb einer Woche.

Um die aktuelle Corona-Lage soll sich auch die Pressekonferenz des Bundestages am Freitag (25. März) drehen. Neben Gesundheitsminister Karl Lauterbach* wird auch Dr. Susanne Johna sprechen. Sie ist erste Vorsitzende des Marburger Bundes, eine Gewerkschaft für Ärzte in Deutschland. Mit Lothar Wieler, dem Präsident des Robert-Koch-Instituts*, wird ein weiteres bekanntes Gesicht am Pressetisch sitzen.

Corona in Deutschland: Aktuelle Debatte über Impfpflicht im Bundestag

Neben den erneut steigenden Infektionszahlen, ist auch die Impfpflicht aktuell immer wieder Diskussionsgrundlage. Es liegen vier verschiedene Anträge zur Impfpflicht vor. Der Bundestag soll nach derzeitigem Stand Anfang April über die allgemeine Impfpflicht abstimmen.

„Der einzige zuverlässige Weg aus der Pandemie heraus ist die allgemeine Impfpflicht“, hatte Lauterbach zuletzt im Bundestag über die Impfpflicht* gesagt. „Ohne Impfpflicht ab Sommer reden wir ab Oktober wieder über Masken, Homeoffice-Pflicht, 2G, 3G.“

Die Krankenhäuser stehen in der Corona-Pandemie weiter unter Druck. Am Freitag informieren RKI und Gesundheitsministerium über die Pandemie-Lage. © Marijan Murat/dpa

Corona in Deutschland: Maßnahmen sollen fallen - doch Situation in Krankenhäusern angespannt

Die Maßnahmen jedoch sollen vielerorts zum zweiten April fallen. Dann endet die Übergangsfrist für die Bundesländer, um die neuen, gelockerten Maßnahmen umzusetzen. Eine Hotspot-Regelung*, wie sie Mecklenburg-Vorpommern nun für das gesamte Bundesland verhängt hat, kann die Geltungsdauer der Maßnahmen noch erweitern. Damit bleiben etwa die Maskenpflicht in Innenbereichen und die Testpflicht für Ungeimpfte bei Restaurantbesuchen bis zum 27. April wirksam. Alle aktuellen Regelungen zum Freedom Day und ab wann sie wo gelten, lesen Sie hier. Mit Dr. Susanne Johna als Teil der PK am Freitag ist es auch wahrscheinlich, dass die Lage in den Krankenhäusern zur Sprache kommt. Der Druck unter anderem auf den Intensivstationen ist derzeit weiter hoch. (chd) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.