Sommerwelle wegen BA.5? Lauterbach und RKI-Vize Schaade äußern sich zur Corona-Lage - PK JETZT LIVE

Von: Kai Hartwig

Deutschlands Corona-Zahlen gehen hoch. Gesundheitsminister Lauterbach spricht von der Sommerwelle, in Berlin äußert er sich mit RKI-Vize Schaade zur Lage.

10.12 Uhr: Lauterbach setzt sich für eine vierte Corona-Impfung ein. Die habe er selbst „bereits erhalten“. Man wolle ab Herbst sieben Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie einleiten. „Wir werden eine Impfkampagne vorbereiten“, benannte Lauterbach die erste Maßnahme. In Kontakt stehe die Bundesregierung mit Biontech und Moderna, man werde „im Herbst drei unterschiedliche Impfstoffe anbieten können“, so Lauterbach. Das seien der klassische Corona-Impfstoff sowie auf die aktuellen Varianten wie BA.5 angepasste Impfstoffe von Biontech und Moderna.

10.08 Uhr: Lauterbach wirbt für das freiwillige Maskentragen. „Damit schützt man sich selbst und andere“, sagt Lauterbach. Besonders in geschlossenen Räumen sei dies wichtig.

10.05 Uhr: In Panik müsse man jetzt nicht verfallen, beruhigte Lauterbach. „Wir sind nicht existenziell gefährdet“, ergänzte er. Allerdings sei man auch nicht glücklich über die Sommerwelle. Gerade in den Altenheimen gebe es mehr Fälle. Das sei beunruhigend und mit Sorge zu beobachten, so der Gesundheitsminister.

Update vom 17. Juni, 10.02 Uhr: Der Gesundheitsminister betritt das Podium. „Wir haben jetzt eine Sommerwelle vor uns“, beginnt Lauterbach. Dies sei prognostiziert worden und daher nicht überraschend. „Wir müssen davon ausgehen, dass wir in der Sommerwelle hohe Inzidenzen haben.“

Corona in Deutschland: Sommerwelle wegen BA.5?

Erstmeldung vom 17. Juni: Berlin – Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Deutschland wieder stark an. Besonders die Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5 bereitet Sorgen. "Die angekündigte Sommerwelle ist leider Realität geworden", befand Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gegenüber der Rheinischen Post.

"Weil die aktuelle Virusvariante sehr leicht übertragbar ist und weil fast alle Vorsichtsmaßnahmen ausgelaufen sind, verpufft in diesem Jahr der Sommereffekt in der Pandemie", ergänzte der SPD-Politiker. Am Freitagmorgen (17. Juni) ab 10.00 Uhr äußert sich Lauterbach auf einer Pressekonferenz in Berlin gemeinsam mit Lars Schaade, dem Vizepräsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), zur aktuellen Corona-Lage.

Corona in Deutschland: RKI-Wochenbericht sieht Variante BA.5 als dominierend an

Das RKI gab am Vortag in seinem neuen Wochenbericht an, dass die Omikron-Variante BA.5 derzeit wohl die Mehrheit der Corona-Neuinfektionen ausmacht. „Das starke Wachstum von BA.4 und insbesondere BA.5, aber auch BA.2.12.1, lässt darauf schließen, dass diese Varianten aktuell bereits die Mehrzahl der Nachweise ausmachen“, hieß es im RKI-Wochenbericht, dessen Daten sicht immer auf die vorvergangene Woche beziehen.

Die Omikron-Variante BA.5 machte laut dem Bericht in diesem Zeitraum in einer Stichprobe rund 24 Prozent der positiven Proben aus. Damit verdoppelte sich der Wert im Vergleich zur Vorwoche. Die Omikron-Varianten BA.4 und BA.2.12.1 traten demnach in rund vier Prozent der Fälle auf.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): „Die Sommerwelle ist leider Realität geworden“. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Corona in Deutschland: Bundesregierung erwägt „O bis O“-Regel - Maskenpflicht von Oktober bis Ostern

Unterdessen wurde am Freitag (17. Juni) ein Bericht der Welt am Sonntag bekannt, wonach die Bundesregierung eine neue „O bis O“-Regel für die Maskenpflicht in Erwägung zieht. Die würde das Tragen einer FFP2-Maske im Zeitraum Oktober bis Ostern zur Pflicht machen.

Die Maskenpflicht wäre dann weiterhin in öffentlichen Verkehrsmitteln, medizinischen Einrichtungen und Seniorenheimen verpflichtend. Zudem würde wieder im Einzelhandel und der Gastronomie Maskenpflicht gelten. Ob diese auch auf Schulen ausgeweitet werden soll, sei dem Bericht zufolge noch offen.

Die jetzigen Regelungen im Infektionsschutzgesetz laufen am 23. September aus. Kostenlose Bürgertests sind vorerst bis einschließlich 29. Juni geregelt. Bis zum 30. Juni wird das Gutachten eines Sachverständigenausschusses erwartet, das die bisherigen Schutzmaßnahmen bewertet. (kh mit afp)