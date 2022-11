„Vorbereitung bisher ok“: Lauterbach ordnet Corona-Lage vor dem Winter ein

Omikron-Variante BQ.1.1

Corona-Varianten treten immer wieder auf. Lauterbach zeigt sich im Hinblick auf BQ.1.1 optimistisch, denn die Vorbereitungen laufen „ok“.

München - An einem Kratzen im Hals, einer laufenden Nase und an einem dichten Kopf wird wohl der ein oder andere im Moment nicht vorbeikommen. Krank zu sein bedeutet nicht gleich Corona zu haben, dennoch sind die Fallzahlen immer noch hoch und die Pandemie noch nicht vorbei. Regelmäßig greifen neue Coronavirus-Varianten in das Pandemiegeschehen ein. In einem Tweet zeigte sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach über mögliche neue Varianten und die Vorbereitung auf diese optimistisch.

Lauterbach über neue Omikron-Varianten: „Vorbereitungen bisher ok“

Der Herbst und der Winter sind Erkältungszeiten und auch das Coronavirus sollte wieder näher in den Fokus rücken. Eine neue Subvariante von Omikron BQ.1.1 ist auf dem Vormarsch. Laut dem RKI-Wochenbericht vom 10. November 2022 nimmt diese Variante in Deutschland immer weiter zu. Lauterbach teilte seine Einschätzungen zu der Subvariante auf Twitter. Dabei erklärte er, dass die Variante sehr nah an BA.5 mutieren soll und beruft sich dabei auf eine Studie. Recht optimistisch schaut er in die Zukunft: „So wirken wahrscheinlich unsere neuen BA.5 Impfstoffe gut. Darauf weisen auch erste Studien hin. Vorbereitung bisher ok.“

Sehr gute Analyse der Variantenlage SarsCov-2 für Winter. BQ.1.1, Variante, die wahrscheinlich kommen könnte, mutiert sehr nah an BA.5. So wirken wahrscheinlich unsere neuen BA.5 Impfstoffe gut. Darauf weisen auch erste Studien hin. Vorbereitung bisher ok https://t.co/BLpjkLvCAE — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 8, 2022

Ob BA.5 oder BQ.1.1, mit dem Coronavirus stecken sich immer noch einige Menschen an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag, dem 11. November, bei 243,5. Mehr als 200.000 Menschen haben sich in der letzten Woche mit dem Virus angesteckt. Die Pandemie ist also lange nicht vorbei. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Personen ab 60 Jahren und Risikogruppen eine Auffrischungsimpfung. Auch Personen ab 12 Jahren sollten sich demnach am besten mit einem der angepassten Omikron-Impfstoffe impfen lassen.

Aktuelle Covid-Fallzahlen: Die Corona-Deutschland-Karte

Der Vorstoß von Bayern, die Isolationspflicht für positiv getestete Personen aufzuheben, kam bei dem SPD-Gesundheitsminister gar nicht gut an. Dieser betonte, dass die Bundesregierung das Vorhaben nicht billige. Auch Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein verabschieden sich bis zum 16. November von der Isolationspflicht. (vk)

