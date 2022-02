Corona: Kleinkinder haben im Lockdown mehr neue Wörter gelernt, sagen Forscher

Teilen

Vorlesen ist für Kinder wichtig. Eine Studie hat die Folgen im Lockdown untersucht. © Monkeybusiness Images/imago

Was hat der Lockdown mit den Kleinsten unserer Gesellschaft gemacht? Zum Thema Spracherwerb bei Babys und Kleinkinder sind Eltern aus 12 Ländern befragt worden. Ein Ergebnis überrascht.

Göttingen – Geschlossene Kitas und Home-Office - Eltern von Kleinkindern forderte die Corona-Pandemie* beispiellos heraus. Die Folgen für die ganz Kleinen? Jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich. Doch besonders in den ersten Lebensmonaten zählt unter anderem der Spracherwerb zu einem der Meilensteine in einer normalen frühkindlichen Entwicklung. Wie es mit dem Wortschatz von Babys und Kleinkindern aussieht, wollten Forscherteams aus mehreren Ländern wissen. Sie haben die Auswirkung des ersten Lockdowns untersucht. Erste Erkenntnisse der Studie, an der auch die Universität Göttingen beteiligt war, wurden jetzt veröffentlicht.

Trotz Lockdowns mehr Wörter? Forscher von Ergebnis überrascht

Je häufiger Eltern im ersten Corona-Lockdown ihren Kindern etwas vorgelesen haben, desto mehr neue Wörter haben diese Kinder einer Studie zufolge gelernt. Kinder haben während des Lockdowns auch mehr Wörter gelernt als erwartet, so eine weitere Erkenntnis der Studie. Allerdings haben die Wissenschaftler auf die Frage nach dem warum keine Antwort parat. Entweder seien sich die Betreuer der Entwicklung des Kindes bewusster gewesen oder die Wortschatzentwicklung habe von der intensiven Interaktion zwischen Betreuer und Kind während des Lockdowns profitiert.

Wortschatz: So beeinflussen Lockdown die frühkindliche Entwicklung

Um die Sprachentwicklung bei Kindern im Alter von 8 bis 36 Monaten zu untersuchen, wurden bei der Studie Daten von fast 2.000 Kindern in 12 Ländern und 12 Sprachen zu Beginn und Ende der ersten Ausgangssperren in den jeweiligen Ländern (von März bis September 2020) erfasst. Zu den Ländern gehörten Deutschland, Frankreich, Norwegen, Polen, Schweiz, Israel, Saudi-Arabien, Türkei, Großbritannien, Russland und die USA. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht.

Eltern füllten einen standardisierten Wortschatzfragebogen zu Beginn und am Ende des Lockdowns aus. Gleichzeitig wurden sie zu den Aktivitäten und zum Zugang zum Bildschirm sowohl vor und während des Lockdowns befragt.

Die Zeit vor einem Bildschirm wirkte sich auf den Wortschatz der Kinder in ihren Altersgruppen aus. Kinder, die vermehrt mit Bildschirmen in Berührung gekommen seien, hätten weniger Wörter gelernt als ihre Altersgenossen mit weniger Bildschirmzeit, erklärte die Georg-August-Universität in Göttingen in einer Pressemitteilung. Weiter zeigen die Daten, dass Kinder mehr Zeit vor dem Bildschirm verbracht hätten als zuvor. Je länger der Lockdown dauerte, desto länger war die gewährte Bildschirmzeit, hieß es. Zudem sei die Bildschirmzeit in Familien mit geringerer Schulbildung und in Familien, in denen die Eltern angaben, den Bildschirm selbst länger zu nutzen, länger.

Wortschatz der Kinder schon nach einem Monat verändert?

„Dass sich Eltern-Kind-Aktivitäten auf den Wortschatzzuwachs des Kindes auswirken, ist ein wichtiges Ergebnis“, sagte Prof. Dr. Julien Mayor von der Universität Oslo. Zumal im Rahmen der Studie durchschnittlich ein Zeitraum von etwas mehr als einem Monate bewertet worden sei.

Seine Kollegin Natalia Kartushina von der Universität Oslo warnte jedoch vor einer Überbewertung der Studie. Zwar deute vieles darauf hin, dass die relativ kurze Isolation keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sprache von Kleinkindern gehabt habe. Doch hätten außergewöhnlichen Umstände vorgeherrscht, denen Kinder und Eltern während dieser Zeit ausgesetzt gewesen seien. Darum sei Vorsicht geboten mit der Annahme, dass die Ergebnisse auch auf normale Zeiten oder auf längere Schließungen übertragbar seien.

Mehr Zeit vor dem Bildschirm - Das sagen Forscherinnen und Forscher dazu

Die erhöhte Bildschirmzeit führen die Wissenschaftler unter anderem auf die Corona-Maßnahmen zurück. In vielen Ländern seine Kindertagesstätten, Sporteinrichtungen und Spielgruppen für Kinder geschlossen worden. Deswegen zeigen die Forscher für die verlängerte Bildschirmzeit auch für kleine Kinder Verständnis.

„Ihr Kind länger vor dem Bildschirm zu lassen, ist eine verständliche Lösung für diese noch nie dagewesene Situation, in der die Betreuungspersonen mit mehreren Aufgaben jonglieren mussten – Meetings bei der Arbeit oder Hausarbeiten, die Konzentration erfordern, zusammen mit einem kleinen Kind, das unterhalten werden muss. Das kennen viele von uns“, so Hauptautorin Prof. Dr. Nivedita Mani von der Universität Göttingen.(ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Die Verbreitung des Coronavirus nimmt wieder Fahrt auf. Auch Kinder sind immer häufiger betroffen - doch neue Erkenntnisse zu ihrem Immunsystem überraschen*.

Kinder impfen gegen Corona, oder nicht? Was passiert, wenn Eltern darüber streiten? Der eine strikt dagegen ist, der andere dafür? Wer entscheidet dann?