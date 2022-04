Corona-Lockerungen: Muss ich in der Arztpraxis nun noch eine Maske tragen?

Von: Stella Henrich

Teilen

Vielerorts gilt aktuell keine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen mehr - doch vereinzelt muss auch in Zukunft eine Maske getragen werden. Gilt dies auch für Arztpraxen?

München - Vielerorts muss künftig keine Maske mehr getragen werden. Ärzte und Psychotherapeuten können den Zutritt zu ihren Praxisräumen weiterhin vom Tragen einer Maske abhängig machen. Sie sind berechtigt, eine solche Regelung im praxisindividuellen Hygienekonzept festzulegen. „Die Information über die Maskenpflicht kann am Praxis-Eingang beispielsweise durch einen Aushang kommuniziert werden, um Patienten, aber auch Kurierdienste, Lieferanten und andere Praxisbesucher darauf hinzuweisen,“ empfiehlt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV).

Corona in Deutschland: Ärzte haben das Recht und die Pflicht, Patienten zu schützen

Als Praxisinhaber haben Ärzte und Psychotherapeuten das Recht und die Pflicht, Hygienemaßnahmen für ihre Praxis festzulegen, um vor Infektionen zu schützen. „Zu den Hygienemaßnahmen kann auch das Tragen eines Mundschutzes beim Betreten der Praxis oder für das Wartezimmer gehören,“ erläutert die KBV das Hausrecht der Ärtzeschaft.

Für den besten Schutz vor Ansteckung raten Fachleute daher weiterhin zum Tragen einer FFP2-Maske. „Wenn Sie sich und andere vor Ansteckung schützen wollen, sollten Sie auf jeden Fall eine Maske tragen“, sagt etwa der Physiker Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen der Deutschen Presse Agentur.

Ärzte weisen am Eingang der Praxis auf das Tragen einer Maske hin. © Geisser/imago

Hausrecht: Müssen Ärzte einen Patienten behandeln, der keine Maske tragen will?

Was aber, wenn jemand in der Arztpraxis keine Maske aufsetzen will? Kann man trotzdem auf Behandlung bestehen? „Das hängt davon ab, ob ein Notfall vorliegt. Eine lebensbedrohliche Situation löst eine Behandlungspflicht aus,“ sagt Dr. Markus Beier, Landesvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbands, dem BR Online. Ein nicht so bedrohlicher Fall lasse sich auch am Telefon, per Videosprechstunde oder vor der Tür an der frischen Luft behandeln. Was ein Notfall sei, entscheide aber er als Arzt und nicht der Patient.

Auch die KBV weist darauf hin, dass Ärzte das Recht haben, zu verlangen, dass zum Schutz anderer Patienten in ihrer Praxis eine Maske getragen wird. Doch auch selbst dort, wo das Tragen einer Maske nur noch empfohlen wird, appelliert beispielsweise die bayerische Staatsregierung an die Eigenverantwortung* der Menschen, Maske zu tragen.

Coronavirus: Regeln bundesweit stark gelockert

Mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes des Bundes (IfSG) enden viele deutschlandweit geltende Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu gehört auch die Maskenpflicht, die bundesweit nur noch in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel in der Bahn und in Pflegeeinrichtungen - aber auch in der Arztpraxis gilt. Einige Bundesländer haben bereits weiterreichende Schutzmaßnahmen umgesetzt und damit entschieden, welche Corona-Regeln bundesweit jetzt wo gelten*. (dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.