Corona-Lockerungen: Ansturm auf Clubs und Discos – Tumulte und Panikattacken

Von: Patrick Huljina

Am Freitag sind neue Corona-Lockerungen in Kraft getreten. Clubs und Discotheken durften nach langer Zeit wieder öffnen. Der Ansturm war vielerorts groß.

Berlin/Frankfurt/Oberndorf - „Endlich wieder feiern“, werden sich insbesondere viele junge Menschen vermutlich gedacht haben. Nach einer langen Auszeit durch das Coronavirus durften Clubs und Discotheken im Rahmen der neuen Lockerungen am Freitag (4. März) wieder ihre Tore öffnen. Bundesweit galt dabei die 2G-Plus-Regel. Das heißt: Nur Geimpfte und Genesene mit negativem Testnachweis oder Booster-Impfung durften rein. Vor den Nachtlokalen bildeten sich dennoch teilweise lange Schlangen. Dabei kam es auch zu Zwischenfällen.

Corona-Lockerungen: Panikattacken vor Club in Berlin – „Die Sehnsucht war groß“

In Berlin musste die Polizei einschreiten. Ein großes Gedränge vor einem Club löste am Freitagabend einen Polizeieinsatz aus. Etwa 1500 bis 2000 Menschen hatten sich vor dem Gebäude versammelt. Mehrere Menschen hätten dabei Panikattacken erlitten, teilte die Polizei am Samstag (5. März) mit. Ein Mann sei demnach in Ohnmacht gefallen, eine Frau ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei rückte den Angaben zufolge mit rund 70 Einsatzkräften an und räumte den Hof vor dem Club.

In Frankfurt sind am Freitag ebenfalls Tausende auf die Tanzflächen der Clubs und Discotheken zurückgekehrt. „Die Sehnsucht war groß“, sagte am Samstag Victor Oswalt vom Netzwerk Clubs am Main, in dem sich 15 Clubs zusammengeschlossen haben. „Man merkte, dass sehr lange etwas Wichtiges gefehlt hat.“ Die Beschränkung auf 60 Prozent der Kapazität in Innenräumen habe etliche enttäuscht, die keinen Platz mehr bekommen hätten.

Vor vielen Clubs bildeten sich am Freitag lange Schlangen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg

Corona-Öffnungen: Tumulte vor Disco in Österreich – einige Geäste aus Bayern

Im österreichischen Oberndorf musste ebenfalls etwa die Hälfte der Wartenden vor einer Disco abgewiesen werden. Vor dem Tanzlokal in der Nähe von Salzburg kam es zu tumultartigen Szenen. Laut Polizei versammelten sich bereits Stunden vor Mitternacht – und damit vor den in Kraft tretenden Corona-Lockerungen am Samstag – mehrere Hundert Menschen vor dem Club, darunter auch einige, die aus Bayern über die Grenze kamen.

Im Gedränge hätten einige Besucher das Bewusstsein verloren, berichtete die Polizei weiter. Zehn Polizisten mussten einschreiten und ließen den Club frühzeitig öffnen, um die Situation zu entschärfen. Eine verletzte Person musste vom Roten Kreuz versorgt werden. In Österreich war die Nachtgastronomie durch die Corona-Maßnahmen für zwei Jahre geschlossen. Nun wurden die Corona-Regeln in der Alpenrepublik nahezu komplett aufgehoben. (ph mit dpa)