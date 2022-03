Corona: Mit diesen drei Tricks lässt sich die FFP2-Maske desinfizieren und länger nutzen

Von: Max Darga

Nicht jeder kann oder will jeden Tag eine frische FFP2-Maske kaufen. Sparfüchse können mit drei Tricks mehr aus ihren Masken rausholen und sie desinfizieren.

Münster - Mittlerweile gehört die FFP2-Maske zum Alltag. Beim Verlassen der Wohnung hat der gewohnte „Handy-Geld-Schlüssel“ Gedankengang noch eine Erweiterung: „Maske auch dabei?“ Denn wer in der Zeit des Coronavirus ohne Maske aus dem Haus geht, der kann vieles nicht tun. Einkaufen, Bus und Bahn Fahren oder sonstige Erledigungen setzen vielerorts das Tragen einer FFP2-Maske voraus und wann sich das ändern wird, ist aktuell noch nicht abzusehen.

Wer aus seinen FFP2-Masken also mehr rausholen möchte, kann sich drei Tricks zunutze machen. Diese Tricks sind übrigens keine ungeprüften Life-Hacks aus dem Internet. Erprobt wurden sie von Forschenden der FH Münster und sind explizit für Privatpersonen im Alltag gedacht - einfach, praktisch und effizient.

Desinfektion der FFP2-Maske: Darum ist das für den Alltag eine Option

Der Grund, wieso FFP2-Masken nach der Verwendung weggeworfen werden sollen ist, dass sich während dem Tragen allerlei in dem Stoff der Maske ansammelt. Feuchte Atemluft kondensiert im Gewebe der Maske, Bakterien beziehungsweise Viren verfangen sich und können dort bei wiederholtem Tragen längere Zeit überleben. Bei Verwendung in Umgebungen mit hohem Risiko wird deshalb nach wie vor empfohlen, die Maske nach einmaliger Verwendung zu entsorgen. Für die Prävention der Verbreitung neben Abstandhalten und ähnlichem im Alltag jedoch wird von einem niedrigeren Risiko ausgegangen, weshalb eine Wiederverwendung nach einer Desinfektion zu vertreten ist.

Wichtig ist bei der Desinfektion, dass die Maske keinen Schaden nimmt. Das Gewebe muss intakt bleiben, um den Schutz zu gewährleisten. Wer also meint, man könne die FFP2-Maske mal eben mit einer guten Portion Seife unter heißem Wasser abschrubben und dann mit den gewaschenen Klamotten in den Trockner schmeißen, der tut sich und anderen damit keinen Gefallen. Auch die Forschenden der FH Münster raten von derartigen Praktiken unmissverständlich ab. Eine schonende Desinfektion ist aber sinnvoll.

Drei Methoden, die die FFP2-Maske sicher desinfizieren

60 Minuten bei trockener Hitze über 80 Grad Celsius: Das ist der Zeitraum, den die Forschenden herausgefunden haben, der sicherstellt, dass keine infektiösen Coronaviren mehr auf der Maske zurückbleiben. Bei der trockenen Lagerung bei Zimmertemperatur dauert es mehrere Tage, bis die Zahl infektiöser Viren abnimmt, so die Erkenntnisse. Daraus ergeben sich drei Methoden, mit denen sich die FFP2-Masken bequem und ohne großen Aufwand daheim desinfizieren lassen.

Methode 1: FFP2-Masken sieben Tage bei Zimmertemperatur trocknen

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht logisch erscheinen mag, die trockene Lagerung von FFP2-Masken kann helfen, die Belastung mit dem Coronavirus und anderen Erregern zu reduzieren. Ohne Feuchtigkeit werden diese mit der Zeit unschädlich. Die Dauer ist dabei ausschlaggebend. Ein oder zwei Tage reichen nicht aus, es müssen mindestens sieben Tage sein, so die Forschenden. Und etwas Disziplin beziehungsweise Ordnung sind bei dieser Methode gefragt.

Die Empfehlung der Forschenden ist bei dieser Methode zur Desinfektion von FFP2-Masken, für jeden Wochentag eine Maske bereitzulegen. An einem trockenen Ort in der Wohnung (also nicht im Bad oder im Keller) wird dann eine kleine Leine aufgehängt mit sieben Haken, an denen jeweils eine FFP2-Maske gehängt werden kann - für jeden Wochentag eine. Nachdem also beispielsweise am Montag eine Maske getragen worden ist, hängt man sie an den Haken für Montag und lässt sie dort bis zum nächsten Montag. Am darauffolgenden Tag nimmt man die nächste Maske, welche dann im Beispiel für Dienstag verwendet wird und danach bis zum nächsten Dienstag am Haken verbleibt.

Mit dieser Methode kann man die Maske laut den Forschenden guten Gewissens bis zu fünf Mal desinfizieren.

Methode 2: FFP2-Maske im Ofen desinfizieren

Dass Viren und Bakterien hohe Temperaturen nicht mögen, ist weitestgehend bekannt. Doch die FFP2-Maske in den voll aufgedrehten Ofen zu werfen ist weniger empfehlenswert. Zu hohe Temperaturen können das Material der Maske beschädigen. Deshalb ist die Empfehlung der Forschenden, sich nicht zu sehr auf die Temperaturanzeige des Ofens zu verlassen und ein Thermometer zu verwenden, mit dem 80 Grad angepeilt werden.

Bei 80 Grad wird die FFP2-Maske dann im Ofen für 60 Minuten sozusagen gebacken. Empfohlen wird dabei Ober-/Unterhitze. Vorsicht: die Temperatur sollte zu keinem Zeitpunkt 100 Grad überschreiten und bevor die Maske in den Ofen kommt, sollte sie mindestens einen Tag trocken aufgehängt werden.

Mit dieser Methode kann man die Maske laut den Forschenden guten Gewissens bis zu fünf Mal desinfizieren.

Methode 3: FFP2-Maske im Kochbeutel desinfizieren

Auch bei dieser Methode muss die FFP2-Maske zunächst einen Tag trocken aufgehängt werden. Bei der Wahl des Kochbeutels ist wichtig zu beachten, dass dieser für Lebensmittel geeignet, hitzebeständig und wasserdicht verschließbar ist. Ist man sich unsicher, ob der Beutel geeignet ist, empfiehlt sich ein Testlauf ohne Maske im Beutel. Verformt er sich im kochenden Wasser oder schrumpft, ist er nicht geeignet.

Ist alles vorbereitet, wird die trockene Maske in den Kochbeutel gegeben und für 10 Minuten in den Topf mit kochendem Wasser gegeben. Während der Zeit muss ein Deckel auf dem Topf sein. Wichtig: Im Beutel sollte möglichst wenig Luft verbleiben, bevor er verschlossen wird.

Mit dieser Methode kann man die Maske laut den Forschenden guten Gewissens bis zu drei Mal desinfizieren.

FFP2-Maske desinfizieren: Nicht jede Maske eignet sich für jede Methode

Unterschiedliche Bauweisen von FFP2-Masken eignen sich nur bedingt für all diese Methoden. So sind FFP2-Masken, die eine starre Form haben beziehungsweise nicht flexibel sind, nicht für die Desinfektion mit Hitze gemacht. Ihre Form kann durch die hohen Temperaturen Schaden nehmen und so ihre Effektivität negativ beeinflussen. Schließlich schützen FFP2-Masken nur dann vor einer Verbreitung von Erregern, wenn sie richtig sitzen. Nimmt die Passform starrer FFP2-Masken also Schaden, sitzen sie womöglich nicht mehr richtig. Für sie eignet sich damit nur die Methode Nummer Eins.

Bezüglich der Effektivität stechen bei den drei Methoden die Varianten der Trocknung an der Luft und der Desinfektion im Ofen heraus. Beide können bis zu fünf Mal angewandt werden. Nimmt man noch den Faktor des Aufwands beziehungsweise des Energieverbrauchs in die Abwägung mit auf, ist die Variante, eine Maske für je einen Wochentag zu nutzen und sie jeweils an der Luft zu trocknen, die effizienteste.(mda)