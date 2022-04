Endlich ohne Maske einkaufen: Ab 4. April entfällt teilweise die Corona-Maskenpflicht

Von: Judith Braun

Einkaufen ohne Maske? Ab April ist es teilweise wieder möglich. (Symbolbild) © Rolf Poss/IMAGO

Mit dem Monat April kommt das Ende vieler Corona-Regeln. Auch die Maskenpflicht entfällt teilweise. In vielen Geschäften können Sie bald ohne Maske einkaufen.

München – Zwar verzeichnet Deutschland aktuell Rekordwerte bei der Sieben-Tages-Inzidenz in der bisherigen Corona-Pandemie, dennoch entschied sich die Bundesregierung für eine massive Lockerung der Corona-Regeln. Spätestens ab Montag (4. April) entfällt dann auch in vielen Bereichen die Maskenpflicht. Selbst im Einzelhandel können Kunden dann auf den Schutz gegen das Coronavirus verzichten. 24vita.de verrät Ihnen, wo Sie bald ohne Masken einkaufen dürfen*.

Trotz Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz hält Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD) weiterhin an einem Ende der Corona-Regeln fest. So fallen nun auch im Einzelhandel die Masken. Für viele Kunden wird das Einkaufen in den Geschäften endlich wieder angenehmer. Allerdings können Supermärkte und Läden auf ihr Hausrecht zurückgreifen und somit weiterhin zum Tragen von Masken in ihren Räumlichkeiten verpflichten. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

