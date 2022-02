„Ist epidemiologisch undenkbar“: Lauterbach mit Mutations-Alarm und extrem erfreulicher Prognose für den Sommer

Teilen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf der Bundespressekonferenz. © Chris Emil Janssen/Imago Images

Ein Rekord jagt den nächsten bei den Corona-Zahlen in Deutschland. Alle sprechen von Lockerungen. Lauterbach gibt sich optimistisch und warnt vor neuen Mutationen. Der News-Ticker.

Die Corona-Pandemie in Deutschland* erreicht neue Rekordwerte.

Gesundheitsminister Lauterbach rechnet mit Mutationen, aber auch mit einem „Super-Sommer“ (Update vom 8. Februar, 8.52 Uhr).

Landkreis in Bayern ist derzeit DER Corona-Hotspot (siehe Erstmeldung).

München - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt vor weiteren Mutationen des Coronavirus. „Im Moment hat das Virus die besten Bedingungen, sich weiterzuentwickeln. Dass bei diesen hohen Infektionszahlen keine Mutationen entstehen, ist epidemiologisch undenkbar“, sagte Lauterbach dem Magazin Stern laut einer Vorabmeldung vom Dienstag.

Lauterbach freut sich auf „Super-Sommer“

Deswegen gehe er auch nicht von einem nahen Ende der Pandemie aus. „Dass die Pandemie mit Omikron vorbei ist, halte ich für ausgeschlossen. Wir können nur hoffen, dass die neuen Mutationen harmloser sind. Bislang war das leider nicht der Fall“, so Lauterbach. Der SPD-Politiker (58) gibt sich allerdings auch optimistisch: „Wir werden einen Super-Sommer haben, wie im letzten Jahr auch.“

Corona: RKI meldet 169.571 Neuinfektionen am Dienstag

Erstmeldung vom 8. Februar 2022

Berlin - Die 7-Tage-Inzidenz* liegt am Dienstagmorgen bei 1441,0. In den vergangenen 24 Stunden sind weitere 169.571 Coronavirus Neuinfektionen und 177 Todesfälle gemeldet worden. Das geht aus den Daten des Covid-19-Dashboards des Robert-Koch-Instituts* (RKI) hervor.

Corona-Hotspots in Deutschland (Stand: 8. Februar 2022)

Lk Fürstenfeldbruck 4031,3 SK Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf 3.509,2 LK Eichstätt 3123,9 LK Hochsauerlandkreis 2.657,2 SK Ingolstadt 2.491,4 SK Remscheid 2.483,1 SK Frankfurt am Main 2,463,7 LK Dachau 2.442,7 LK Neuburg-Schrobenhausen 2.419,9 Lk Düren 2.393,1

Corona-Lage auf den Intensivstationen

Momentan liegen 2.339 Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation in Deutschland. Davon müssen 1.172 künstlich beatmete werden. Das geht aus den Daten des DIVI Intensivregisters am Dienstag hervor. Die Zahl ist in den vergangenen Tagen leicht gestiegen. Experten erwarten angesichts der hohen Inzidenz auch mehr Corona-Fälle auf den Intensivstationen.

Diese Altersgruppe stecken sich am häufigsten an

Besonders die Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen infizieren sich aktuell mit Corona, wie aus den RKI-Daten hervorgeht. Die Inzidenz liegt mit 3.483 in dieser Altersgruppe am höchsten. Am niedrigsten liegt der Wert bei den über 80-Jährigen (363,4).

0 bis 4 - 1.278,2

5 bis 14 - 3.483

15 bis 34 - 1.865,8

35 bis 59 - 1.461,1

60 bis 79 - 431,8

über 80 - 363,4

An diesem Dienstag äußern sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler zur aktuellen Corona-Lage* – es geht auch um die Impfung.

(ml,afp,dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA