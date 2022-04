Corona-„Killervariante“: Virologen laufen nach Lauterbach-Prognose Sturm

Von: Lukas Einkammerer

Die Corona-Inzidenz liegt weiter unter 1.000. Karl Lauterbach erntet scharfe Kritik für seine „Killervarianten“-Prognose. Alle News im Ticker.

Corona in Deutschland: Am Ostermontag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit 20.482 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt damit auf 808,8.

bundesweit 20.482 Neuinfektionen. Die fällt damit auf 808,8. Dennoch wird vor einer hohen Dunkelziffer gewarnt, da an Feiertagen weniger getestet und gemeldet wird.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erntet scharfe Kritik für seine Prognose einer möglichen „Killervariante“ des Coronavirus.

erntet scharfe Kritik für seine Prognose einer möglichen „Killervariante“ des Coronavirus. Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

München – Auch am Ostermontag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz* bundesweit unter 1.000. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI*) am Morgen mitteilte, wurden zum Wochenstart 20.482 Neuinfektionen mit dem Coronavirus* sowie elf Todesfälle gemeldet – was einem Inzidenzwert von 808,0 entspricht. Fast die Hälfte aller neuen Ansteckungen kommt dabei aus Bayern, wo das RKI 10.008 Corona-Erkrankungen* und eine Inzidenz von 939,6 nachweisen konnte. Die bayern- und bundesweit höchste Inzidenz besteht mit einem Wert von 2724,3 im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz.

Zusätzlich zu den aktuellen Zahlen wird außerdem vor einer möglichen Dunkelziffer gewarnt. Denn laut einem Hinweis auf dem Online-Dashboard des RKI wird an Feiertagen allgemein weniger getestet und gemeldet. Der eigentliche Wert dürfte also noch um einiges höher sein.

Corona-Pandemie: Lauterbach erntet Kritik für „Killervarianten“-Prognose

Nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Osterwochenende von einer möglichen „Killervariante” des Coronavirus sprach*, die im Herbst 2022 auftreten könnte, erntet er nun scharfe Kritik. Die Virologen Hendrik Streeck und Jonas Schmidt-Chanasit von den Universitäten Bonn und Hamburg äußerten sich im Gespräch mit BILD zu der bedrohlichen Prognose. „Der Begriff ‚Killervariante’ ist unwissenschaftlich und führt zu nichts als Verunsicherung in der Bevölkerung”, so Jonas Schmidt-Chanasit laut bild.de, „Das Auftreten einer ‚Killervariante’ im Herbst ist laut Weltgesundheitsorganisation WHO ein sehr unwahrscheinliches Szenario.”

Auch Hendrik Streeck betonte gegenüber der Zeitung, dass der Begriff unpassend gewählt ist: „Die Entwicklungen von Varianten kann man nicht hervorsagen. Anstatt daher von Szenarien wie ‚Killervarianten’ zu warnen, wäre es wichtig, sich auf den Herbst und Winter vorzubereiten.” Dass Experten Lauterbachs drastische Prognose abzulehnen scheinen, dürfte für viele Besorgte sicherlich beruhigend sein. (le mit dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA