Kein Immunschutz nach Omikron? Münchner Corona-Experte warnt vor sechster Welle

Von: Tanja Kipke

Laut Clemens Wendtner ist die Pandemie noch nicht vorbei. Er warnt vor einer sechsten Welle. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Der Münchner Chefarzt Wendtner warnt vor einer sechsten Corona-Welle. Den Immunschutz bei Omikron schätzt er niedrig ein und Deltakron könnte laut ihm gefährlich werden.

München - Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreicht fast täglich neue Höchstwerte. Am Samstag (19. März) lag sie bei 1735,0. Die Bundesregierung hat dennoch Corona-Lockerungen für Deutschland beschlossen, die ab Sonntag greifen. Dafür gab es vor allem in Bezug auf das Wegfallen der Maskenpflicht viel Kritik. Bayern und andere Bundesländer nutzen die Übergangsregel und verlängerten die Maßnahmen bis 2. April. Virologe Streeck fordert daher mehr Eigenverantwortung von den Menschen.

In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen hat sich der Corona-Experte Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie in München, klar für eine Maskenpflicht ausgesprochen und vor einer sechsten Welle gewarnt. Zudem gab er eine Einschätzung zum Immunschutz nach einer Omikron-Infektion und zur neuen Deltakron-Variante ab.

Corona-Experte warnt vor mangelhaftem Omikron Immunschutz - „Trugschluss, zu meinen...“

„Corona ist noch nicht vorbei, die Kuh ist noch nicht vom Eis“, sagt Wendtner im Interview. Es entwickle sich gerade eine neue Welle. Das Infektionsgeschehen werde daher in den nächsten Wochen nicht abrupt enden. Wendtner hält daher eine Maskenpflicht im gesamten öffentlichen Bereich für sinnvoll. Er kritisiert die Politik für die kommenden Lockerungen. „Statt diesem ewigen Hin und Her würde ich mir aus medizinischer Sicht klare, verbindliche Leitplanken wünschen.“

Die Menschen würden glauben, die Pandemie sei nicht mehr so schlimm, man sei laut Wendtner nachlässiger bei den Schutzmaßnahmen geworden. Für ihn ist es auch ein „Trugschluss, zu meinen, dass es nun gut wäre, sich sozusagen eine Infektion einmal abzuholen, um dann gegen weitere Infektionen besonders gestählt zu sein“. Das ist seiner Ansicht nach falsch. „Wir haben deutliche Hinweise, dass gerade jetzt bei Omikron der Immunschutz nach einer Infektion nicht besonders hoch ist.“ Auch in der Münchner Klinik in Schwabing habe er Patienten, die sich mehrmals mit Omikron infizierten. Man dürfe sich daher nicht auf den Schutz verlassen.

Video: Wie groß ist die Gefahr, sich jetzt mit Corona anzustecken - und wie kann man es verhindern?

Corona-Experte Wendtner empfiehlt Rachenabstrich bei Omikron

Wie der Infektiologe im Interview mit der Augsburger Allgemeinen erklärt, ist die Viruslast bei Omikron vor allem im Rachenbereich sehr hoch. Er empfiehlt daher bei Antigen-Schnelltests immer den Rachenabstrich. Auch bei Selbsttests zu Hause sei dies besser. Allerdings nur, wenn es mit dem Testkit laut Hersteller möglich ist. Schnelltest zeigen oft auch bei Symptomen ein falsch negatives Ergebnis an. Wendtner warnt daher: „Ein negatives Ergebnis darf nie als Freischein angesehen werden.“

Der Münchner Chefarzt gab auch eine Einschätzung zur neuen Deltakron-Variante ab. Man gehe davon aus, dass sich Menschen zeitgleich mit Delta und Omikron infiziert hatten und dann genetisches Material aus beiden Viren vermischt wurde. Daraus entstand dann die Hybridvariante. „Prinzipiell könnte man vermuten, dass Deltakron zwei unangenehme Eigenschaften des Virus verbindet, also hochansteckend zu sein wie Omikron und schwere Krankheitsverläufe wie bei Delta induziert.“ Das sei aber alles noch völlig spekulativ. Wendtner ist sich aber sicher, dass im Laufe der Pandemie noch weitere Varianten kommen und gehen werden. (tkip)