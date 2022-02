Corona: Erste Novavax-Lieferung angekommen - RKI meldet erneut mehr als 200.000 Neuinfektionen

Von: Jennifer Lanzinger

In Deutschland gilt wegen Corona eine Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Mehr als 14 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus hat das RKI bislang registriert, die Dunkelziffer könnte jedoch weitaus höher liegen. Die Inzidenz sinkt währenddessen wieder. Der News-Ticker.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut, RKI meldet nun mehr als 14 Millionen insgesamt registrierte Infektionen.

Die erste Lieferung mit Novavax-Impfstoff ist in Deutschland angekommen - der Impfstart rückt näher. (siehe Update vom 24. Februar, 17.26 Uhr)

RKI-Wochenbericht: Einerseits sinkende Fallzahlen, andererseits Sorge vor Omikron-Subtyp BA.2. (siehe Update vom 24. Februar, 19.00 Uhr)

Update vom 25. Februar, 10 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1259,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1265,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1371,7 (Vormonat: 894,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 210 743 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 220 048 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 226 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 264 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 6,27 an (Mittwoch mit 6,34). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Corona in Deutschland: RKI veröffentlicht wöchentlichen Bericht

Update vom 24. Februar, 19 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht am Abend seinen wöchentlichen Bericht zur aktuellen Corona-Lage. Trotz weiterhin hoher Infektionszahlen schreiben die Wissenschaftler: „Der Scheitelpunkt der fünften Welle der COVID-19-Pandemie scheint überschritten.“ Insgesamt seien bundesweit zehn Prozent weniger Corona-Fälle an das Institut übermittelt worden, wie in der Vorwoche. Nur in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Thüringen verzeichnet das RKI weiterhin steigende Fallzahlen.

Sorgenvoll äußern sich die RKI-Experten mit Blick auf die steigende Sieben-Tage-Inzidenz der Gruppe der Personen im Alter von 70 Jahren und älter und in Alten- und Pflegeheimen und medizinischen Behandlungseinrichtungen. Die Auslastung der Bettenkapazität auf den Intensivstationen bleibt dagegen mit 2.398 Personen mit COVID-19-Diagnose nahezu unverändert.

Der Anteil des Omikron-Subtyps BA.2 an den Infektionen steigt auf 24 Prozent, Subtyp BA.1 beherrscht mit 75 Prozent weiterhin das Infektionsgeschehen. Bei Menschen mit hoher Immunität, also Impfung oder bereits durchgemachter Erkrankung seien keine Unterschiede im Schweregrad der Erkrankungen zwischen den beiden Typen zu erkennen. Aber im Bericht heißt es auch: „Aufgrund der leichteren Übertragbarkeit der Omikron-Sublinie BA.2 kann eine deutlich langsamere Abnahme oder erneute Zunahme der Fallzahlen nicht ausgeschlossen werden.“

Corona-Impfung: Erste Novavax-Lieferung in Deutschland angekommen

Update vom 24. Februar, 17.26 Uhr: Der bundesweite Start mit Impfungen des Corona-Vakzins Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax rückt näher. Die erste Lieferung mit 1,4 Millionen angekündigten Dosen ist heute bei der Bundeswehr im niedersächsischen Quakenbrück eingetroffen. Dem Gesundheitsministerium zufolge, soll das Vakzin schon morgen an die Länder ausgeliefert oder von ihnen selbst abgeholt werden. Zunächst solle der Impfstoff nur an die Länder, nicht an Arztpraxen, gehen.

Das Mittel von Novavax soll zudem zunächst für Beschäftigte im Gesundheitswesen reserviert werden, da in diesem Bereichen ab Mitte März die Impfpflicht gilt. Aufgrund der klassischen Technologie auf der Nuvaxovid basiert, besteht die Hoffnung diejenigen zu erreichen, die sich bisher skeptisch gegenüber mRNA-Impfstoffen gezeigt haben. In einigen Bundesländern konnten bereits Termin-Reservierungen für die Impfung mit Nuvaxovid gemacht werden.

Corona-Impfung: Behörde empfiehlt Booster für Kinder ab zwölf Jahren

Update vom 24. Februar, 17.05 Uhr: Die Arzneimittelbehörde der EU (EMA) empfiehlt nun die Corona-Auffrischungsimpfung auch für Kinder ab zwölf Jahren. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland hatte diese Empfehlung bereits Mitte Januar herausgegeben, aufgrund der damals stark ansteigenden Corona-Neuinfektionen. Nun bestätigt die EMA diese Empfehlung: Eine Booster-Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer sei auch für Kinder ab zwölf Jahren „angemessen“.

Zu vorangegangen Impfungen soll ein Abstand von mindestens drei Monaten eingehalten werden.

Corona-Lockerungen in Dänemark und Großbritannien

Update vom 24. Februar, 16.10 Uhr: Dänemark und Großbritannien heben fast alle Corona-Maßnahmen auf. Gesundheitsminister Lauterbach lässt keinen Vergleich mit Deutschland gelten.

Update vom 24. Februar, 15.25 Uhr: Die Corona-Inzidenz sinkt. Omikron-Varianten führen oft zu milderen Infektionen. Doch jede Woche sterben Hunderte an Corona. Intensivmediziner Uwe Janssens spricht von einer unklaren Lage.

Corona-Proteste: Strafbefehle bei Tragen von Judenstern mit „Ungeimpft“-Aufschrift

Update vom 24. Februar, 13 Uhr: Die Polizei schreitet inzwischen vielerorts ein, wenn Teilnehmer von Corona-Protesten den sogenannten Judenstern mit der Aufschrift „Ungeimpft“ tragen. Das hat eine Umfrage des Mediendienstes Integration in den Bundesländern ergeben, deren Ergebnisse am Donnerstag in Berlin veröffentlicht wurden. Zudem werde bei einem Zeigen dieses Symbols mittlerweile in fast allen Bundesländern mindestens von einem Anfangsverdacht der Holocaust-Verharmlosung ausgegangen, stellte der Mediendienst bei seiner Recherche fest.

In Baden-Württemberg gibt es demnach bereits vier Strafbefehle von Amtsgerichten zum öffentlichen Tragen des „Ungeimpft“-Sterns und zum Verbreiten des Ausdrucks „Impfung macht frei“. Den zynischen Schriftzug „Arbeit macht frei“ hatten die Nationalsozialisten einst an den Toren mehrerer Konzentrationslager angebracht. Bundesweit laufen den Angaben zufolge bereits mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren, weil Gegner der Corona-Maßnahmen im Internet oder bei Kundgebungen Symbole verwendet haben, die aus der Zeit der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten stammen.

Allein in Brandenburg sind demnach aktuell fünf Verfahren anhängig, in Hamburg drei. In Sachsen wurden den Angaben zufolge zwischen Juni und Dezember 2021 drei Ermittlungsverfahren wegen „Ungeimpft“-Sternen eingeleitet. In einigen Verfahren gab es bereits Gerichtsurteile.

Update vom 24. Februar 2022, 12.40 Uhr: Die Corona-Impfungen in Deutschland kommen weiterhin vor allem mit Auffrischimpfungen voran. Am Mittwoch wurden insgesamt 148.000 Impfungen gemacht, davon 104.000 als „Booster“, wie aus Daten des Bundesgesundheitsministeriums von Donnerstag hervorgeht. Den Grundschutz mit der dafür meist nötigen zweiten Spritze haben demnach nun mindestens 62,6 Millionen Menschen oder 75,3 Prozent aller Einwohner. Eine zusätzliche Auffrischimpfungen haben mindestens 47,1 Millionen Geimpfte oder 56,6 Prozent der Bevölkerung erhalten.

Corona: Omikron-Subtyp breitet sich weiter aus - Stiko-Vorsitzender mit beunruhigender Befürchtung

Berlin - Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich seit einigen Tagen merklich, immer öfter meldet das Robert Koch-Institut eine sinkende Sieben-Tage-Inzidenz. Doch noch immer meldet das RKI täglich mehr als 200.000 Neuinfektionen. Insgesamt wurden mittlerweile in Deutschland mehr als 14 Millionen Infektionen registriert, die Dunkelziffer dürfte jedoch um ein Vielfaches höher liegen.

Corona: Mehr als 14 Millionen Infektionen in Deutschland registriert

Wie das Robert Koch-Institut am Donnerstagmorgen berichtet, haben die Gesundheitsämter in Deutschland im Rahmen der Corona-Pandemie insgesamt 14.188.269 Infektionen gemeldet. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte deutlich höher liegen, da viele nicht erkannt werden. Weil sich einige Menschen mehrfach ansteckten, lässt sich aus dieser Zahl nicht ermitteln, wie viele Menschen das Virus nachweislich schon in sich trugen.

Auch am Donnerstag meldet das RKI eine bundesweit sinkende Sieben-Tage-Inzidenz. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen* pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1265,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1306,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1385,1 (Vormonat: 840,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 216.322 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 235.626 Ansteckungen.

Corona: RKI geht von hohen Dunkelziffern aus

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 243 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 261 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 6,34 (Dienstag 6,21) an. Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Stiko-Chef Mertens: Omikron-Subtyp BA.2 „könnte beunruhigend werden“

Verantwortlich für die hohen Corona-Zahlen ist unter anderem die Corona-Mutation Omikron. Für schwerere Verläufe soll die Mutante in den meisten Fällen jedoch nicht sorgen. Seit einiger Zeit beschert nun jedoch der Subtyp BA.2 vielen Experten Kopfzerbrechen. Der Omikron-Subtyp BA.2 des Coronavirus könnte auch nach Ansicht des Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission (Stiko) „beunruhigend werden“. „Ob und wie sehr, wissen wir noch nicht“, sagte Thomas Mertens der Schwäbischen Zeitung. Daten aus Laboren und der Infektionsüberwachung zufolge werde BA.2 aber leichter übertragen. Zudem wiesen Experimente mit infizierten Tieren darauf hin, dass Antikörper gegen die hierzulande hauptsächlich verbreitete Untervariante BA.1 den Subtyp BA.2 „weniger gut neutralisieren“.

Zur Frage, ob Subtyp BA.2 Menschen stärker erkranken lässt als BA.1, gebe es noch keine eindeutigen klinischen Daten, sagte Mertens. „Im ungünstigsten Fall“ könne es sein, „dass BA.2 zu einem erneuten Anstieg, einer Verlängerung der aktuellen Infektionswelle und wieder mehr Erkrankungen führt“.