Neue Wellen-Warnung von Experten – Omikron-Subtyp wohl deutlich ansteckender

In Deutschland ist der Omikron-Subtyp BA.2 bislang wenig nachgewiesen worden. © Sascha Steinach/Imago

Der Erreger „BA.2“ breitet sich in einigen Ländern rasch aus. WHO und Co. beobachten genau, wie die Corona-Untervariante den Pandemie-Verlauf beeinflusst.

München - In mehr als 57 Ländern ist BA.2 inzwischen aufgetaucht. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) breitet sich der Omikron-Subtyp stärker als sein Vorgänger aus, etwa in Dänemark oder Großbritannien. Was bedeutet das für Deutschland?

Dem RKI zufolge lag sein Anteil in der zweiten Januarwoche hierzulande bei 2,3 Prozent - nach 1,4 Prozent in der Vorwoche. Der Anteil der Omikron-Variante BA.1 belief sich zu dem Zeitpunkt auf 82,3 Prozent.

Corona: Wie viele Omikron-Subtypen gibt es?

Denn die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erfasst inzwischen die Omikron-Subtypen BA.1, BA.1.1, BA.2 und BA.3. Die ersten identifizierten Varianten BA.1 und BA.1.1 machen aktuell noch mehr als 96 Prozent der Omikron-Befunde aus - zumindest der, die in die in die Datenbank der globalen Wissenschaftsinitiative GISAID hochgeladen werden.

BA.2: Was über die Corona-Untervariante bekannt ist

Laut WHO gibt es aber bisher keine Anzeichen dafür, dass BA.2 für schwerere Verläufe sorgt. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch der Virologe Christian Drosten, der aufgrund der bisherigen Daten von einer höheren Übertragbarkeit ausgeht. Es gebe aber „keine Anzeichen“, dass die Krankheitsschwere zunehme, sagte Drosten im „Coronavirus-Update“-Podcast (NDR).

Für den Unterschied zwischen BA.1 und BA.2 bemüht der Charité-Virologe einmal mehr einen Autovergleich: Beide hätten fast gleich breite Reifen, aber im Fall von BA.2 habe der Motor „schon ein paar PS mehr“. Drosten rechnet mit einem wachsenden BA.2-Anteil auch in Deutschland, der werde sich wegen der geltenden Corona-Maßnahmen „langsamer erhöhen“ als in anderen Ländern - die Welle könnte dafür länger dauern.

Ähnlich äußerte sich der Immunologe Carsten Watzl. Auf Twitter (siehe folgender Tweet) thematisierte er die bisherigen Daten aus Dänemark. Im Deutschlandfunk vermutete er: „Im Endeffekt könnte es sein, dass wir noch etwas länger dann mit Omikron zu tun haben werden.“ Auch in Deutschland müsse man mit etwas höheren Peaks bei den Ansteckungen rechnen.

Die WHO-Expertin Maria Van Kerkhove betontet jedoch, dass Covid-19 unabhängig vom Stamm weiterhin eine gefährliche Krankheit sei und die Menschen eine Ansteckung vermeiden sollten.

Corona-Impfung: Schützt sie auch gegen BA.2?

Die Corona-Impfungen schützen bei BA.2 immer noch sehr gut vor einem schweren Verlauf. Ungeimpfte Erwachsene, die sich erstmals mit Omikron infizieren, zeigen generell einen milderen Verlauf als etwa bei der Delta-Virusvariante. Allerdings ist die Intensität der Infektion mitbestimmend für eine nachhaltige Immunität.

„Diese Personen haben daher ein ganz ordentliches Risiko, sich nochmal mit Omikron - sei es mit BA.1 oder BA.2 - zu infizieren“, meint Drosten. Die „ideale Immunisierung“ bestehe aus drei Impfdosen und anschließend wiederholten Infektionen, die zu einem starken Immunschutz führen - „ohne dabei schwere Verläufe in Kauf nehmen zu müssen“. (frs mit Material der AFP)