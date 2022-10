Nachdem Ärztin mit falschen Impf- und Maskenattesten aufflog: Razzien bei Patienten und Unterstützern

Von: Stefanie Fischhaber

Wegen gefälschter Atteste in der Corona-Pandemie führte die Polizei Razzien in sechs Bundesländern durch. (Archivbild) © Tino Plunert/ dpa

Eine Ärztin aus Sachsen stellte in der Corona-Pandemie falsche Gesundheitszeugnisse aus. Doch die Ermittlungen führten die Polizei in sechs weitere Bundesländer.

Dresden - Für 25 Euro bekamen Patienten ein gefälschtes Attest: Unverträglichkeiten beim Tragen von FFP2-Masken oder Impfverbote stellte eine Ärztin aus Sachsen darin aus. Zehntausende Euro nahm die Ärztin somit illegal während der Corona-Pandemie ein. Doch nach ersten Durchsuchungen ziehen die Ermittlungen immer größere Kreise.

Corona-Betrug: Ärztin verdient mit falschen Attesten 60.000 Euro

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln gegen eine Ärztin aus Sachsen wegen des Verdachtes, dass sie im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie „unrichtige Gesundheitszeugnisse in einer Vielzahl von Fällen“ ausstellte, wie die Dresdner Polizei mitteilte. Die Frau ist nach Angaben aus Ermittlerkreisen im Raum Dresden ansässig.

In Gefälligkeitsattesten seien unter anderem Unverträglichkeiten beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bescheinigt worden. In anderen Fällen sollten die Patienten durch ein falsches Impfverbot vor einer Impfpflicht befreit werden. Für die Atteste soll die Ärztin Geld verlangt und damit etwa 60.000 Euro eingenommen haben.

Ermittlungen gegen Ärztin aus Sachsen: Razzia in sechs Bundesländern

Im Rahmen der Ermittlungen untersuchte die Polizei 84 Objekte in mehreren Bundesländern. Am Donnerstag (29. September) wurden demnach Razzien in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg durchgeführt. Insgesamt 225 Beamte waren an der Aktion beteiligt, wie die Polizei Dresden am Freitag mitteilte.

Die Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume der Verdächtigten erfolgte demnach bereits im März 2022, die Auswertung dauere an. Die neuerlichen Durchsuchungen richteten sich laut Mitteilung gegen Unterstützer der Ärztin oder Menschen, die das Angebot in Anspruch genommen haben sollen. Aufgrund der bisher gewonnen Erkenntnisse sei davon auszugehen, dass die Beschuldigte in mehreren Bundesländern agierte. Die Beamten stellten 317 mutmaßlich unrichtige Atteste sicher.

Ärztin stellt falsche Corona-Atteste aus: Ermittlungen gegen Polizeibeamte

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Ärztin Sammeltermine durchgeführt haben, bei denen sie auf Bestellung „im Minutentakt gegen Zahlung in Höhe von mindestens 25 Euro“ Atteste aushändigte, erklärten die Beamten. Unter anderem Heilpraktiker und Bestattungshäuser hätten der Frau gegen Gewinnbeteiligung ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und die Organisation der Termine und die Weiterleitung der Bestellungen übernommen.

Die Polizeidirektion gründete nach eigenen Angaben aufgrund des schieren Umfangs der Ermittlungen eine eigene Ermittlungsgruppe „Atteste“. Diese kümmert sich auch um die vielen Folgeverfahren, die gegen die Inhaber der Atteste sowie gegen die Organisatoren der Sammeltermine zu führen sind. Ermittelt wird in dem Zusammenhang auch gegen vier Bedienstete der Polizei Sachsen, die sich mutmaßlich unrichtige Atteste ausstellen ließen.

Der Fall ist nicht der erste dieser Art. Immer wieder wurden während der Pandemie Ermittlungen gegen Ärzte aufgenommen, die falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben sollen. In Passau stellte ein Arzt hunderte falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht aus. (sf/dpa).