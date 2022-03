Naht das Ende der Corona-Pandemie? Experte sieht weiterhin Risiko für überlastete Klinken

Ein Ende der Corona-Pandemie scheint immer näher zu sein. Doch Experten warnen weiterhin vor überlasteten Kliniken - auch für den Sommer gibt es noch keine Entwarnung.

Berlin - Die Corona-Schutzmaßnahmen des Bundes laufen aus und die Gesundheitsminister der Länder wollen die aktuellen Quarantäne- und Isolationsregeln überarbeiten. Das Ende der Coronavirus-Pandemie scheint zum Greifen nahe. Doch ganz vorüber ist die Pandemie in Deutschland noch nicht: Experten befürchten weiterhin eine Überlastung der Kliniken.

Ende der Corona-Pandemie? Neue Omikron-Variante auf dem Vormarsch

„Das Risiko überlasteter Kliniken besteht weiterhin“, sagte der Physiker Dirk Brockmann im Interview mit dem Spiegel. Das Problem: Die Omikron Subvariante BA.2 ist auf dem Vormarsch. Die neue Mutante ist noch ansteckender als sein Vorgänger und leitet in Deutschland gerade die zweite Omikron-Welle ein, so der Professor am Institut für Biologie und am Institut für Physik der Humboldt-Universität in Berlin.

Brockmann plädiert dafür, die Situation in den Kliniken weiterhin im Auge zu behalten. Hier sei besonders vorausschauendes Handeln gefragt, weil die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus müssen, der Zahl der Infizierten ein paar Wochen nachlaufe. „Ich schnalle mich im Auto ja auch nicht an, weil ich weiß, dass ich in hundert Metern einen Unfall haben werde, sondern vorsorglich für den Fall, dass dies geschieht“, erklärt der Physiker.

Corona in Deutschland: Lage in den Kliniken ähnlich zu 2020/21

Gerade derzeit sei es wichtig, auf die Lage in den Kliniken zu achten: Laut Brockmann ist die Zahl der Klinikaufnahmen ähnlich hoch wie zu Zeiten der schwersten Welle 2020/21. „Tendenz steigend.“ Auch die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen nehme wieder zu. Die Auslastung der Krankenhäuser liege derzeit etwa bei der Hälfte. Daten der Helios-Kliniken zeigten allerdings: Nicht alle Covid-Patienten werden auch aufgrund ihrer Erkrankung behandelt.

Verdoppeln sich die Inzidenzen der ersten Omikron-Welle, könnte die Belastungsgrenze der Krankenhäuser schnell erreicht werden. Mit der neuen Omikron-Subvariante BA.2 ist dies durchaus möglich: Wie der 52-Jährige im Spiegel erklärt, ist die Mutation so ansteckend, dass hohe Inzidenzen schneller erreicht werden können.

Coronafreier Sommer? Experte will noch keine Entwarnung geben

„Wenn wir diese Grenze, egal ob auf Intensiv- oder Normalstation, einmal überschritten haben und dann erst gegensteuern, wird die Überlastung über Wochen anhalten“, prognostiziert Brockmann. Ein weiteres Problem, auf das sich die Kliniken dann einstellen müssen: Bei hohen Inzidenzen fällt auch mehr Personal aus.

Die geplanten Lockerungen scheinen daher nicht ganz unproblematisch. Besonders das Ende der Maskenpflicht in Innenräumen sieht der Experte kritisch. Eine Entwarnung für den Sommer kann er daher auch noch nicht geben: „Die weitere Entwicklung hängt wesentlich davon ab, welche Variante dann dominant ist und welche Virustypen weltweit noch entstehen.“ (sf)