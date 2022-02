Omikron-Subtyp BA.2 bereitet Wissenschaftlern Sorge - Lauterbach und Wieler äußern sich

Von: Yasina Hipp

RKI-Chef Lothar Wieler (l) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). © imago/Chris Emil Janssen

Zur weiteren Entwicklung der Corona-Lage sprechen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), RKI-Chef Lother Wieler und Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der KBV. Die Pressekonferenz im Live-Ticker.

Berlin - Seit einigen Tagen scheint sich die Corona-Lage hierzulande etwas zu entspannen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt immer wieder sinkende Werte der Sieben-Tage-Inzidenz heraus. Dennoch ist die Anzahl der Neuinfektionen weiterhin auf einem hohen Niveau mit konstant über 200.000 Meldungen. Insgesamt wurden in Deutschland seit Beginn der Pandemie über 14 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Experten vermuten eine noch viel höhere Dunkelziffer. Nicht nur die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt langsam aber stetig, sondern auch die Hospitalisierungsrate (Stand 24.02.: 6,27). Das bedeutet eine abnehmende Belastung der Krankenhäuser und Intensivstationen.

Coronavirus: Omikron-Subtyp BA.2 könnte gefährlich werden - Pressekonferenz mit Lauterbach und Wieler

Bei allem Optimismus schlagen Wissenschaftler, vor allem ein Team um Mathematiker Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin (TU), Alarm. Der Subtyp BA.2 der Virus-Variante Omikron ist noch besser übertragbar als der bisher hierzulande stark verbreitete Omikron-Subtyp BA.1. Den Wissenschaftlern zufolge gebe es derzeit eine Überlappung der abnehmenden BA.1-Welle und der möglicherweise ansteigenden BA.2-Welle. Die Entwicklung dieser neuen Welle hänge von den Freizeitaktivitäten und der Kreuzimmunität ab. Im schlimmsten Falle könne die kommende Welle das Niveau von Mitte Februar um das bis zu 2,5-Fache übersteigen, hieß es in einem Bericht der Experten der TU.

Corona-Lockerungen: Weitere Öffnungsschritte stehen an - Lauterbach und Wieler äußern sich

Die Nachricht rund um den Omikron-Subtyp BA.2 kommt zu einem schlechten Zeitpunkt. Erst vor wenigen Tagen kündigte die Politik weitreichende Lockerungen an. Große Öffnungen sind vor allem in einer Woche, am 4. März, geplant: Bei überregionalen Großveranstaltungen, auch im Sport, sollen wieder mehr Zuschauer zugelassen werden, Diskotheken und Clubs sollen unter 2G-plus wieder öffnen können und in Gastronomie und Hotels gilt wieder 3G. Ab dem 20. März ist dann die Aufhebung beinahe aller noch geltenden Maßnahmen geplant.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), RKI-Chef Lothar Wieler und Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) treten Freitag vor die Presse, um weitere Entwicklungen in der Corona-Pandemie zu besprechen. Ob die neuen Informationen zum Omikron-Subtyp BA.2 einen Einfluss auf weitere Lockerungsschritte haben, wird sich zeigen.

Über die Ergebnisse der Bundespressekonferenz berichten wir ab 10 Uhr im Live-Ticker.