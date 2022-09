RKI: Coronawelle ebbt wohl langsam ab – Gefahr jedoch nicht gebannt

Von: Momir Takac

Teilen

Die Corona-Inzidenz ist fast überall in Deutschland rückläufig. © IMAGO/Rene Traut

Das RKI meldet bei vielen zur Beurteilung des Pandemiegeschehens wichtigen Corona-Parametern einen Rückgang. Die Gesundheitsgefahr bleibt aber hoch.

Berlin - Das Robert-Koch-Institut hat in seinem neuesten Corona-Lagebericht bei wichtigen Parametern fast ausschließlich sinkende Zahlen präsentiert. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz sei im Vergleich zur Vorwoche um knapp 14 Prozent gesunken, schrieb das RKI in seinem wöchentlichen Covid-19-Lagebericht am Donnerstagabend. Kurz zuvor hatte die EMA den Omikron-Impfstoff von Moderna und Biontech zugelassen.

Corona-Lagebericht des RKI: 7-Tage-Inzidenz in fast allen Bundesländern und Altersgruppen rückläufig

„Dabei gingen die 7-Tages-Inzidenzwerte im Vergleich zur Vorwoche in fast allen Bundesländern und Altersgruppen zurück.“ Am stärksten war der Rückgang bei Menschen ab 80 Jahren. Lediglich bei Schulkindern habe es in den vergangenen beiden Wochen einen „leichten Anstieg“ gegeben.

Rückläufig sei auch die Zahl der schweren Coronavirus-Verläufe in Deutschland. Die Hospitalisierungsrate sank auf 2,3, nach 2,6 in der Vorwoche. Das entspricht 1900 Neuaufnahmen in Krankenhäusern. Ebenso sank die Anzahl von auf Intensivstationen betreuten Patienten. Das Divi-Intensivregister registrierte am 31. August 796 Fälle - 106 weniger im Vergleich zur Vorwoche. Deutlich gesunken seien zudem die Sterbefälle.

Robert-Koch-Institut: Höhepunkt aktueller Welle auch bei schweren Corona-Verläufen überschritten

Das RKI stellt aufgrund dieser Daten fest, „dass auch bei schwer verlaufenden Erkrankungen der Höhepunkt der aktuellen Welle überschritten ist.“ Gleichwohl seien weiterhin Personen jenseits der 80 Jahre am stärksten von schweren Corona-Verläufen betroffen. In dieser Altersklasse bessere sich die Lage „langsamer als bei den Gesamtzahlen“.

Trotz der rückläufigen Zahlen weist das Robert-Koch-Institut darauf hin, dass der Corona-Infektionsdruck in allen Altersgruppen weiterhin hoch ist. Ebenfalls als hoch wird in Deutschland die Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit eingestuft. Weil die Bundesregierung im Herbst mit einer neuen Welle rechnet, gelten ab Oktober wieder verschärfte Corona-Regeln. (mt)