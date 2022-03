Corona: RKI meldet mehr als 250.000 Fälle - Gesundheitsämter zählen so viele Infizierte wie noch nie zuvor

Von: Jennifer Lanzinger

Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen Corona-Test in der Hand. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Corona-Zahlen ziehen in Deutschland seit Tagen wieder an, nun meldet das RKI einen absoluten Rekord-Wert. Mehr als 250.000 Menschen haben sich an einem Tag infiziert. Der News-Ticker.

Die Corona*-Zahlen in Deutschland steigen wieder stark an.

Das RKI meldet einen absoluten Rekordwert (siehe Ursprungsmeldung).

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Die Corona*-Pandemie hatte sich nach einem langen Winter endlich abgeflacht, über Wochen hatte das Robert Koch-Institut vergleichsweise sinkende Inzidenzen gemeldet. Seit wenigen Tagen nimmt das Infektionsgeschehen in Deutschland wieder Fahrt auf. Nun meldet das RKI sogar einen absoluten Infektionsrekord.

Erstmals in der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 250.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 262.752 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 210.673 Ansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls deutlich auf 1388,5. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1319,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1174,1 (Vormonat: 1465,4).

Doch geht es nach Experten, dürfte die tatsächliche Zahl infizierter Personen weitaus höher liegen. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 259 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 267 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 6,62 an (Dienstag mit 6,15). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.