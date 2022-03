Corona: Lauterbach warnt vor „erheblichen Problemen“ im Herbst – RKI meldet neuen Rekord

Von: Jennifer Lanzinger

Die Corona-Zahlen ziehen in Deutschland seit Tagen wieder an. Gesundheitsminister Karl Lauterbach ruft zu mehr Impfungen auf. Der News-Ticker.

Mehr als 262.000 Corona-Fälle: Das RKI meldet eine Rekordzahl bei den Neuinfektionen. (siehe Erstmeldung)

Gesundheitsminister Lauterbach warnt vor „erheblichen Problemen“ im Herbst. (siehe Update vom 10. März, 13.57 Uhr)

Update vom 10. März, 13.57 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angesichts der wieder steigenden Corona-Zahlen (siehe Erstmeldung) und des lahmenden Impftempos (siehe Update vom 10. März, 12.50 Uhr) erneut zu mehr Impfungen aufgerufen. Die Lücke sei so groß, „dass wir ohne eine deutliche Verbesserung der Impfbereitschaft und der Impfquoten im Herbst wieder erhebliche Probleme haben werden“, warnte Lauterbach am Donnerstag in Berlin.

Dies zeige auch die jetzt wieder anwachsende Omikron-Welle, die wahrscheinlich größtenteils durch die Untervariante BA.2 getrieben sei. Wenn dies nicht in den Griff komme, würden über viele Wochen hinweg jeden Tag 200 bis 300 Todesfälle zu beklagen sein. „Damit können wir uns nicht abfinden“, so Lauterbach. Mit der aktuellen Pandemie-Situation könne niemand zufrieden sein. Fallzahlen stiegen wieder, es gebe hohe Sterbezahlen, zudem sei zu befürchten, dass Hospitalisierungsquoten wieder hochgingen. Wichtig sei daher auch künftig eine funktionierende Gesetzesgrundlage, die in Corona-Brennpunkten weitgehende Eindämmungsmaßnahmen ermögliche, erklärte der Gesundheitsminister.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Tour-Bus der Initiative #ImpfenHilft. © Michele Tantussi/dpa

Corona-Impftempo in Deutschland lahmt: Wieder weniger als 100.000 Dosen am Tag

Update vom 10. März, 12.50 Uhr: Bei den Corona-Impfungen in Deutschland geht es weiterhin nur langsam voran. Am Mittwoch wurden deutschlandweit rund 95.000 Impfdosen verabreicht. Am Mittwoch der Vorwoche waren es mit rund 112.000 Dosen noch deutlich mehr. Seit mehreren Tagen liegt die Zahl der verabreichten Corona-Impfdosen laut RKI unter 100.000.

Inzwischen haben 75,7 Prozent der Menschen in Deutschland (mindestens 62,9 Millionen Menschen) einen Grundschutz erhalten. Bundesweit haben 57,6 Prozent (47,9 Millionen) zusätzlich eine Booster-Impfung bekommen. Mindestens einmal geimpft sind 76,4 Prozent (63,5 Millionen Menschen). Rund 32.000 Menschen sind inzwischen mit dem neuen Präparat von Novavax geimpft worden. Die Kampagne mit Nuvaxovid hatte in Deutschland vor knapp zwei Wochen begonnen.

Das RKI weist seit längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Das Institut geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt als auf dem Dashboard angegeben.

Kritik an Corona-Fahrplan: „Sinnvolle Maßnahmen erfolgreich zerredet“

Update vom 10. März, 9.21 Uhr: Ab dem 20. März sollen weitgehend alle Corona-Maßnahmen fallen. „Es regiert das Prinzip Hoffnung“, sagte der Weltärzte-Chef, Frank Ulrich Montgomery, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und der Augsburger Allgemeinen. Der vereinbarte Basisschutz sei zwar besser als nichts. Aber: „Die Politik hat weitergehende, sinnvolle Maßnahmen erfolgreich zerredet.“

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält die Änderung des Infektionsschutzgesetzes auch für ungenügend, um den Schutz aller vulnerablen Gruppen zu gewährleisten, etwa bei Pflegebedürftigen, die zuhause und nicht in Heimen leben. Auch mehrere Bundesländer hatten die Pläne kritisiert. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) etwa hält es für „grob fahrlässig, wenn die Bundesregierung ohne Not wirksame Instrumente für den Notfall aus der Hand gibt“. Sein niedersächsischer Kollege Stephan Weil (SPD) hatte gesagt: „Man wirft doch den Feuerlöscher nicht weg, wenn es noch brennt.“ Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte sich kritisch geäußert.

Bioinformatiker Lars Kaderali sieht Deutschland in sechster Corona-Welle

Update vom 10. März, 8.47 Uhr: Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali aus Greifswald sieht Deutschland in einer neuen Corona-Welle. „Das liegt vor allem daran, dass der Omikron-Subtyp BA.2 noch infektiöser* ist als die ursprüngliche Variante“, sagte Kaderali der Nachrichtenagentur dpa. Hinzu kämen die Lockerungen der Corona-Maßnahmen. „In Kombination führt das beides zu den steigenden Fallzahlen.“ Seit etwa einer Woche meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz.

In Hinblick auf das weithin erwartete Abflachen der Infektionskurve im Sommer sagte Kaderali: „Wahrscheinlich wird der saisonale Effekt nicht ausreichen, um die Inzidenz auf 0 runterzubringen.“ Die Annahme von Gesundheitsminister Lauterbach, dass es auch in den Sommermonaten eine Corona-Welle* geben könnte, halte er für plausibel. Bereits die bisherigen Öffnungen könnten dazu führen, dass „wir nochmal einen sehr, sehr starken Anstieg sehen und dann auch mit hohen Inzidenzen in den Sommer reingehen werden.“

Die von der Bundesregierung angekündigten Lockerungen hält Kaderali, Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung, dennoch für vertretbar. Zwar stiegen die Corona-Zahlen, die Situation in den Krankenhäusern sei aber noch undramatisch. „Man sollte aber nur vorsichtig lockern und nur mit der Option, wieder zurückzugehen, wenn man merkt, dass das zu viel wird.“

Corona: Mehr als 250.000 Fälle - RKI registriert Rekordzahl an Neuinfektionen

Erstmeldung vom 10. März 2022

Berlin - Die Corona*-Pandemie hatte sich nach einem langen Winter endlich abgeflacht, über Wochen hatte das Robert Koch-Institut vergleichsweise sinkende Inzidenzen gemeldet. Seit wenigen Tagen nimmt das Infektionsgeschehen in Deutschland wieder Fahrt auf. Nun meldet das RKI sogar einen absoluten Infektionsrekord.

Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen Corona-Test in der Hand. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Corona: RKI meldet mehr als 250.000 Fälle - Gesundheitsämter zählen so viele Infizierte wie noch nie zuvor

Erstmals in der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 250.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 262.752 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 210.673 Ansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls deutlich auf 1388,5. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1319,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1174,1 (Vormonat: 1465,4).

Doch geht es nach Experten, dürfte die tatsächliche Zahl infizierter Personen weitaus höher liegen. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 259 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 267 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 6,62 an (Dienstag mit 6,15). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Hier finden Sie den News-Ticker vom Mittwoch zum Nachlesen. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA