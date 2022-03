Corona in Deutschland: RKI meldet steigende Inzidenz – Lauterbach sieht „gar nichts zu feiern“

Von: Julia Volkenand

Teilen

Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiterhin hoch. Dennoch wurde zuletzt in einigen Bundesländern gelockert. Experten mahnen zur Vorsicht. Der News-Ticker.

Corona-Pandemie in Deutschland: Die Inzidenz ist am Montag erneut angestiegen (Update vom 21. März, 6.25 Uhr).

Die Inzidenz ist am Montag erneut angestiegen (Update vom 21. März, 6.25 Uhr). „Gibt nichts zu feiern“: Lauterbach meldet sich nach Wegfall der Corona-Beschränkungen zu Wort (Update vom 20. März, 18.54 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Corona*-Pandemie wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 21. März, 6.25 Uhr: Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gestiegen. Das RKI gab den Wert am Montagmorgen mit 1714,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1708,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz noch bei 1543,0 (Vormonat: 1346,8).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 92.314 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es mit 92.378 Ansteckungen noch wenige mehr. Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Gesundheitsminister Lauterbach sieht in der aktuellen Corona-Lage „gar nichts zu feiern“. © Michael Kappeler/dpa

Corona-Lockerungen: Lauterbach sieht „gar nichts zu feiern“ - „Konnte nur Hotspots durchsetzen“

Update vom 20. März, 21.52 Uhr: Weitreichende Lockerungen trotz hoher Inzidenz. Krankenhäuser in Deutschland könnten weiter an ihre Belastungsgrenze stoßen. Das Risiko bestehe laut Physiker und Modellierer Dirk Brockmann. Er mahnt vorausschauendes Handeln handeln an und zieht einen bildhaften Vergleich heran.

Update vom 20. März, 18.41 Uhr: An diesem Sonntag (20. März) fallen die ersten bundesweiten Corona-Maßnahmen weg. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) meldete sich via Twitter zu Wort.

„Es gibt gar nichts zu feiern. Aber die Rechtsgrundlage für #Coronabeschränkungen ist drohende Überlastung Gesundheitssystem. Daran kann ich nichts ändern. Nicht die Inzidenz allein. Daher konnte ich nur Hotspots durchsetzen. Weil dort zuerst die Überlastung auftreten wird“, schreibt Lauterbach auf Twitter. Mit den Zeilen reagiert er auf einen Tweet eines Handelsblatt-Redakteurs, in dem zu lesen ist, dass die FDP den Wegfall der Beschränkungen „feiert“.

Lesen Sie auch Bayern: Ende der Maskenpflicht im Supermarkt kommt näher - die CSU schäumt vor Wut Der Bund plant das Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel. Diese Nachricht löst teils Freude, teils Besorgnis aus. Noch gibt es viele Fragen, unter anderem nach dem Schutz der Verkäufer. Bayern: Ende der Maskenpflicht im Supermarkt kommt näher - die CSU schäumt vor Wut Wirrwarr um Freedom Day: Welche Corona-Regeln in Ihrem Supermarkt ab Montag wirklich gelten Ohne Maske einkaufen. Eigentlich ist das ab heute in Deutschland gesetzlich wieder erlaubt. Die Bundesländer haben aber etwas dagegen und ziehen ihre letzte Option. Wirrwarr um Freedom Day: Welche Corona-Regeln in Ihrem Supermarkt ab Montag wirklich gelten

Lauterbach hatte sich schon am Freitag im Bundestag sehr zurückhaltend zum neuen Infektionsschutzgesetz geäußert - der Gesundheitsminister schien sich angesichts der Corona-Lockerungen teils aus der Schusslinie zu bringen.

Corona: Bei der Deutsche Bahn entfällt ab heute die 3G-Regel

Update vom 20. März, 15.08 Uhr: Trotz der hohen Infektionszahlen werden erste bundesweite Corona-Maßnahmen in Deutschland beendet. In Zügen der Deutschen Bahn braucht man nun keinen 3G-Nachweis als geimpft, genesen oder getestet mehr. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gilt aber weiter. Aufgehoben ist auch die gesetzliche Pflicht zu 3G-Zutrittsnachweisen am Arbeitsplatz - künftig können Unternehmen selbst Schutzkonzepte festlegen. Breite Kritik am Lockerungskurs der Ampel-Koalition reißt nicht ab. Die Länder kommen mit der neuen Gesetzeslage unter Druck, mögliche schärfere Alltagsauflagen zumindest regional umzusetzen.

Die 3G-Regeln am Arbeitsplatz und in Verkehrsmitteln hatten knapp vier Monate lang gegolten. Sie entfallen jetzt nach Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die der Bundestag am Freitag beschlossen hatte. Damit sind den Ländern noch wenige allgemeine Schutzvorgaben im Alltag etwa zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen wie Pflegeheimen und Kliniken möglich. Für regionale „Hotspots“ kann es aber weitergehende Beschränkungen geben, wenn das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt. Alle Länder wollen noch eine Übergangsfrist nutzen und bisherige Regeln bis längstens 2. April aufrechterhalten.

Freedom Day? Länder müssen nächste Schritte bis zum 2. April klären

Beim weiteren Krisenmanagement müssen die Länder nun unter Zeitdruck die nächsten Schritte klären - und der Unmut über die Bundesvorgaben ist groß. Zunächst wollen alle Länder noch eine im Gesetz vorgesehene Übergangsfrist von zwei Wochen nutzen. Damit können bestehende Regelungen wie weitergehende Maskenpflichten in anderen Bereichen wie Geschäften oder Schulen sowie Zugangsregeln wie 2G und 3G bis längstens zum 2. April bestehen bleiben - ausgenommen sind aber etwa Kontaktbeschränkungen oder Teilnehmerobergrenzen für Veranstaltungen.

Erstmeldung vom 20. März: Jeden Tag ein neuer Rekord. So sahen die Corona-Zahlen der letzten Wochen aus. Nun ist die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz* erstmals nach einer längeren Phase des Anstiegs wieder leicht gesunken. Wie das Robert Koch-Insititut* (RKI) bekannt gibt, liegt der Wert am Sonntagmorgen (20. März) bei 1708,7. Am Samstag hatte er noch 1735,0 betragen, die Woche davor 1526,8.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 131 792 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.04 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 146 607 Ansteckungen.

Corona-Inzidenz in Deutschland: Experten gehen von hoher Dunkelziffer aus

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten, etwa von Gesundheitsämtern. Oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 49 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 50 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie* 18 553 100 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Freitag mit 7,81 an (Donnerstag: 7,58). Darunter sind viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht mitgeteilt.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Sonntagmorgen mit 14 528 800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 126 916. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA