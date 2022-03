Umfassende Lockerungen beschlossen: Doch Umfrage zeigt große Corona-Skepsis der Deutschen

Von: Jennifer Lanzinger

Gesundheitsminister Lauterbach (oben) und Justizminister Buschmann sitzen im Bundestag. © IMAGO/Christian Spicker

Eine große Mehrheit der Bundesbürger hält Corona-Lockerungen für verfrüht. Das RKI meldet fast 300.000 Neuinfektionen. Der News-Ticker.

Für rund zwei Drittel der Bundesbürger kommen die Corona-Lockerungen zu früh (siehe Update vom 18. März, 16.36 Uhr).

Die Corona*-Pandemie nimmt wieder deutlich an Fahrt auf (siehe Ursprungsmeldung).

Telefonische Krankschreibung bei Erkältung wegen Corona verlängert (siehe Update vom 18. März, 17.31 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Corona*-Pandemie wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 18. März, 17.31 Uhr: Wegen der anhaltenden Infektionsgefahr mit dem Coronavirus kann man sich noch bis zum 31. Mai bei leichten Atemwegsinfekten vom Hausarzt telefonisch krankschreiben lassen. Der Gemeinsame Bundesausschuss verlängerte die entsprechende Sonderregeln um weitere zwei Monate.

Für große Mehrheit der Deutschen kommen Corona-Lockerungen zu früh

Update vom 18. März, 16.36 Uhr: Rund zwei Drittel (64 Prozent) der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland halten die Corona-Lockerungen ab dem 20. März für verfrüht. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Forsa-Instituts für das RTL/ntv-Trendbarometer hervor. Ein Drittel (34 Prozent) findet die Aufhebung der Maßnahmen den Angaben zufolge richtig.

Ungeachtet hoher Infektionszahlen hatten am Freitag Bundestag und Bundesrat ein geändertes Infektionsschutzgesetz mit dem Wegfall der meisten bundesweiten Corona-Schutzregeln beschlossen. Von den Bundesländern gab es heftige Kritik.

65 Prozent gaben bei der Umfrage an, dass die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske vorerst weitgehend bestehen bleiben sollte.

Eine große Mehrheit (74 Prozent) der Befragten reduziert der Umfrage zufolge weiterhin die sozialen Kontakte. 26 Prozent gaben laut Trendbarometer an, diesbezüglich nicht mehr so vorsichtig zu sein.

Nur neun Prozent glauben, dass die Pandemie mit dem Sommer 2022 beendet sein wird. Die große Mehrheit (87 Prozent) meint hingegen, dass es nach der vierten Corona-Welle eine weitere kommen wird.

Update vom 18. März, 13 Uhr: Virologe Streeck fordert mehr Eigenverantwortung - und mehr Freiheiten. Er gibt eine Einschätzung für den Sommer, den Herbst und den Winter.

Gesundheitsminister Lauterbach verteidigt neue Corona-Regeln

Update vom 18. März, 12.10 Uhr: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die geplanten rechtlichen Neuregelungen in der Corona-Pandemie erneut verteidigt. Es handele sich um einen „schweren Kompromiss“, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Bundestag bei der abschließenden Beratung über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, durch die viele Corona-Maßnahmen demnächst auslaufen werden.

„Das ist aber nicht der Kompromiss zwischen Team Freiheit und Team Vorsicht“, sagte Lauterbach. Man müsse die rechtliche Lage beachten. „Wir können nicht weiter das gesamte Land unter Schutz stellen, um eine kleine Gruppe von Impfunwilligen und denjenigen, die nicht bereit sind, die Maßnahmen mitzutragen, um diese zu schützen, die Balance wird geändert.“

Durch die Omikron-Variante sei eine flächendeckende Überlastung der Kliniken nicht mehr zu befürchten. Lauterbach wies darauf hin, dass in Gebieten, wo dies zu erwarten sei, die sogenannte Hotspot-Lösung mit schärferen Maßnahmen zum Einsatz kommen kann.

Das sei der richtige Kompromiss. Sollte sich die Lage ändern, sei man jederzeit bereit, das Infektionsschutzgesetz erneut anzupassen. Lauterbach mahnte, die Pandemie sei leider noch nicht vorbei und man brauche weitere Schutzmaßnahmen. „Wir sind nicht an dem Punkt, wo schon ein Freedom-Day kommen könnte.“

Corona in Deutschland: Bundesregierung plant offenbar Frist-Verlängerung für kostenlose Schnelltests

Update vom 18. März, 10.45 Uhr: Die Bundesregierung plant einem Bericht zufolge, die Frist für kostenlose Corona-Schnelltests zu verlängern. Zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und dem Bundesfinanzministerium sei im Gespräch, die Finanzierung der sogenannten Bürgertests durch den Bund für mindestens vier weitere Wochen zu gewährleisten, berichtete das Portal Business Insider am Donnerstagabend.

Die aktuelle Corona-Testverordnung, in der auch die Finanzierung der Bürgertests durch den Bund geregelt ist, läuft am 31. März aus. Zuletzt hatte etwa Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) angekündigt, dass es ohne diese Finanzierung keine Bürgertests mehr geben könne.

Wie lange die Frist für die kostenlosen Schnelltests verlängert wird, hänge am Bundesfinanzministerium, berichtete Business Insider aus Kreisen des Gesundheitsministeriums. Im Finanzministerium gebe es Skepsis gegenüber einer allzu großen Verlängerung. Seit ihrer erstmaligen Einführung im vergangenen Frühjahr kosteten die Bürgertests den Staat dem Bericht zufolge bereits 10,7 Milliarden Euro.

RKI meldet Rekordwerte - Corona-Massenausbruch in JVA bestätigt

Ursprungsmeldung vom 18. März 2022: Berlin - Die Corona-Pandemie hat in Deutschland wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. Auch am Freitag ist die Zahl der in Deutschland registrierten Neuinfektionen auf einen neuen Höchststand angestiegen. Auch die Inzidenz knackt einen neuen Rekordwert. In einem Gefängnis gibt es währenddessen einen Massenausbruch.

Corona: Robert Koch-Institut meldet fast 300.000 Neuinfektionen - Auch Inzidenz und Krankenhauseinweisungen steigen

Die Zahl der innerhalb von 24 Stunden registrierten Neuinfektionen ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf einen neuen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten demnach 297.845 Neuinfektionen in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 252.836 erfasste Neuinfektionen gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1.706,3 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1651,4 gelegen, vor einer Woche bei 1.439,0 (Vormonat: 1371,7).

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 226 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 249 Todesfälle gewesen.

Währenddessen steigt auch die Zahl der Personen, die in einem Krankenhaus auf eine Behandlung angewiesen sind. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 7,58 an (Mittwoch: 7,45). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Corona im Gefängnis: Mehr als 100 Fälle in JVA Oldenburg in Niedersachsen

Währenddessen bestätigt ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung einen Massenausbruch in der JVA Oldenburg. Mehr als 100 Gefangene und Beschäftigte seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit dem 9. März sei bei 98 Insassen und 18 Bediensteten eine Infektion per PCR-Test nachgewiesen worden.

Die Testung war nach einzelnen Fällen angeordnet worden. „Die Gefangenen haben ganz überwiegend einen leichtgradigen Krankheitsverlauf; einige gaben an, gar nichts zu merken“, hieß es aus dem Ministerium. Es gebe keinen Fall mit schweren Symptomen. Insgesamt seien 300 Menschen in der JVA Oldenburg inhaftiert.*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA