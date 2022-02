Corona-Schnelltest: So entgehen Sie falschen Testergebnissen

Wie zuverlässig sind Antigentests? Eine Studie sagt, was man tun kann, um falsche Testergebnisse zu vermeiden. © Martin Schutt/dpa

Corona-Schnelltests sind zum festen Bestandteil in der Pandemie geworden. Nicht immer aber zeigen sie das richtige Resultat an. Wie kann man auf „Nummer sicher“ gehen?

Hamburg – Jeder hatte vermutlich schon mal einen in der Hand. Der eine oder andere auch das berühmte Stäbchen in der Nase. Oder im Rachen. Die Rede ist von den Corona-Schnelltests, auch Antigen-Tests genannt.

Sie sind in der Corona-Pandemie zum wichtigen Instrument geworden. Nicht immer aber zeigen die Schnelltests auch das richtige Ergebnis an. Welche Fehler laut einer Studie oft auftreten und vermieden werden sollten, verrät 24hamburg.de*.

In Hamburg ist zuletzt zudem eine Diskussion über jene Tests entbrannt, die dann ins Spiel kommen, wenn ein Antigen-Test positiv ausgefallen ist: Weil die Labore in der Stadt im Norden der Republik mit den PCR-Tests nicht hinterher kommen, avancierte eine PCR-Test-Methode aus Wien zum Hoffnungsträger für die an Alster und Elbe gelegene Hansestadt, die die Kontaktdatenverfolgung und die Nutzung der Luca-App abgeschafft hat.