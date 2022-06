Schul- und Kitaschließungen wegen Corona im Herbst? Ärzteverband warnt eindringlich vor psychischen Folgen

Von: Kai Hartwig

Die psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche sind wohl enorm. Ein Experte fordert deshalb, Schulen und Kitas offenzulassen.

Berlin – Die Corona-Pandemie hat unter Kindern und Jugendlichen nach Erkenntnissen von Ärzten eine Zunahme psychischer Störungen verursacht. Aus diesem Grund warnt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) davor, bei einer Verschlechterung der Corona-Lage im Herbst erneut Schul- und Kitaschließungen vorzunehmen.

Corona: Ärzteverband will erneute Schul- und Kitaschließungen in Deutschland verhindern

„Wir wissen zurzeit nicht, ob die Resilienz der Kinder ausreichen wird, um die Störungen und Defizite zu überwinden“, meinte BVKJ-Präsident Thomas Fischbach am Freitag (17. Juni). Der Mediziner hält es daher für dringend notwendig, Bildungseinrichtungen zwar Schutzmaßnahmen zu unterziehen, diese aber nicht zu schließen. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte am Morgen im Rahmen der Bundespressekonferenz am Freitag verkündet, Schul- und Kitaschließungen „mit allen Mitteln“ verhindern zu wollen.

Der BVKJ bezieht sich mit seinem Appell auf eine Datenerhebung der Krankenkasse DAK. Diese hatte die Daten von 800.000 Kindern und Jugendlichen in Deutschland untersucht. Die Analyse ergab, dass 2021 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 42 Prozent mehr Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren aufgrund emotionaler Störungen in Kliniken eingewiesen werden mussten.

Studie: Starker Anstieg psychischer Störungen unter Kindern und Jugendlichen als Corona-Folge

Auch Depressionen und Angststörungen zählten zu diesen Fällen. Unter den Schulkindern im Alter von zehn bis 14 Jahren war eine Steigerung von elf Prozent zu erkennen. Zudem nahm die Anzahl der depressiven Episoden im Vorjahr deutlich zu.

Im Vergleich zu 2020 kamen diese bei zwölf- bis 18-Jährigen um 28 Prozent häufiger vor. Bei den zehn- bis 14-Jährigen stieg der Wert mit 27 Prozent nahezu gleich stark an.

Corona: Deutlich mehr Ess- und Angststörungen unter Kindern und Jugendlichen

An Ess- und Angststörungen litten 2021 ebenfalls mehr Kinder und Jugendliche als noch im Vorjahr. 17 Prozent mehr Jugendliche und 21 Prozent mehr Schulkinder wurden wegen Essstörungen stationär behandelt. Angststörungen bedurften bei drei Prozent mehr der Jugendlichen und 25 Prozent mehr der Schulkinder einer Behandlung.

Die Therapiemöglichkeiten hält der BVKJ-Präsident, nicht nur aufgrund des Anstiegs psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen durch die Corona-Pandemie, für deutlich verbesserungswürdig. „Wir brauchen natürlich mehr Therapieplätze, um Wartezeiten zu verkürzen – das war ja schon vor der Pandemie ein Drama“, erklärte Fischbach. (kh mit dpa)