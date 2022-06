Corona-Sommerwelle: RKI meldet erneut sprunghaft ansteigende Inzidenz

Von: Jennifer Lanzinger

Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt seit Tagen. © Christoph Soeder/dpa

Die Corona-Zahlen sind trotz hoher Temperaturen weiter hoch, erneut meldet das RKI eine sprunghaft ansteigende Inzidenz.

Berlin - Es sollte ein entspannter Sommer werden, viele Menschen hatten die warmen Temperaturen nach zwei Jahren Corona-Pandemie herbeigesehnt. Doch bereits seit Tagen meldet das Robert Koch-Institut stetig anwachsende Infektionszahlen, auch die Sieben-Tage-Inzidenz klettert immer höher.

Corona-Sommerwelle: RKI meldet erneut sprunghaft ansteigende Inzidenz

Das RKI hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 618,2 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche noch bei 532,9 gelegen (Vorwoche: 427,8; Vormonat: 307,2). Wichtig jedoch ist zu beachten, dass die Inzidenz aktuell kein vollständiges Bild der Infektionslage abbildet. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Corona-Zahlen in Deutschland weiter hoch - Doch wie aussagekräftig sind die Werte?

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 108 190 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 28 118) und 90 Todesfälle (Vorwoche: 19) innerhalb eines Tages. Allerdings sind die Werte der Vorwoche wegen eines Feiertags (Fronleichnam) in mehreren Bundesländern wenig aussagekräftig. Vergleiche der Daten sind zudem wegen des allgemeinen Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Geht es nach Virologe Christian Drosten, muss sich Deutschland auf eine neue Welle nach den Sommerferien einstellen.