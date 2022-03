Corona-Knall befürchtet: Experte warnt vor Ablenkung durch Ukraine-Krieg

Von: Dennis Liedschulte

Der Ukraine-Krieg verursacht aktuell eine Verschiebung der Aufmerksamkeit. Menschen werden nachlässig. Kommt es aus diesem Grund noch einmal zu einem Corona-Knall?

München – Am 20. März 2022 kann sich Deutschland auf weitreichende Lockerungen in der Corona-Pandemie freuen. Zwar sei dieser Schritt nicht mit einem Freedom Day zu vergleichen, dennoch gehe man in Richtung Frühling ein Stück weit in die Freiheit, erklärten die Entscheider der Politik. Alle „tiefgreifenderen“ Corona-Maßnahmen sollen dann aufgehoben werden.

Corona im Schatten des Ukraine-Krieges: Aufmerksamkeit der Deutschen ist nicht mehr vorhanden

Genau das sei sehr gefährlich, meint Virologe Martin Stürmer gegenüber dem Focus. Denn eines sei klar: Die Corona-Pandemie und die dazugehörige Gefahr sei keineswegs zu Ende. Fakt sei aber, dass der Ukraine-Krieg Corona derzeit in den Köpfen vieler Menschen verdrängt hat.

Aktuell steigen die Corona-Infektionszahlen in Deutschland erneut. Am Donnerstag (10. März) sind 262.752 Neuinfektionen gemeldet worden. Vor knapp einer Woche waren es noch 210.673. Die Zahl der Neuinfektionen steigt also – genauso wie die Inzidenz, die bei 1319,0 (vor sieben Tagen: 1174,1) liegt.

Alleine die Zahlen beweisen - das Virus ist noch da. Und das, obwohl Deutschland mit einem Aufmerksamkeitsdefizit in Sachen Pandemie zu tun hat. Aus Sicht von Martin Stümer seien das selbst geschaffene Verhältnisse. Durch den eher leichten Krankheitsverlauf von Omikron habe man sich in Deutschland zu Lockerungsideen hinreißen lassen (mehr News aus dem Welt-Ressort bei Merkur.de).

Corona-Knall wegen fehlender Aufmerksamkeit? Lockerungen kamen laut Experten zu früh

Das Problem sei jedoch gewesen, dass die Fallzahlen sich noch immer auf einem hohen Niveau gehalten hätten und Omikron zudem weiterhin sehr ansteckend geblieben sei. Politiker hätten dies ignoriert. Mittlerweile gebe es sogar die Befürchtung, dass sich Menschen mehrmals mit Omikron anstecken können. Unterm Strich ist der Virologe Stürmer der Meinung, dass die Lockerungen im Allgemeinen zu früh gekommen sind.

Der Virologe sieht folgende Gefahren bei den bislang eingeführten und ab 20. März geplanten Lockerungen. Es sei, wie Stürmer gegenüber dem Focus unterstreicht, definitiv zu früh, um Corona zu vergessen.

Zwar käme nun die etwas wärmere Jahreszeit. Aber natürlich gebe es immer das Szenario, dass man so das Gesundheitssystem überlastet. Denn es sei nicht sicher, dass das Virus nicht noch einmal in eine gefährlichere Variante mutiert. Bliebe die Folge-Variante von Omikron mild, wäre es gut. Aber eine Garantie gebe es nicht, so Stürmer.

Corona im Schatten der Ukraine: Möglich, dass eine andere Variante noch einmal kommt

Dennoch versprüht der Experte auch Hoffnung. Denn man befinde sich auf der Zielgeraden. Aus dem Grund solle man sich jetzt nicht noch einmal einen Fehler erlauben.

Am 20. März soll es weitere Lockerungen geben. Die Ampel-Regierung rund um Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will lediglich an folgenden Regelungen festhalten:

Maskenpflicht in Altenheimen, Krankenhäusern und im öffentlichen Nahverkehr - nicht jedoch im Fernverkehr.

Testpflicht in Altenheimen und Krankenhäusern sowie Schulen, Gefängnissen und anderen Unterkünften für Gruppen.

Corona-Lockerungen zum 20. März: Maskenpflicht und Testpflicht wird an einigen Orten bleiben

Es wird zudem möglich sein, für regionale Hotspots härtere Regeln aufzustellen, wie die Bild berichtet, die sich auf die Beschlussvorlage bezieht. Regionale Hotspots wären in Zukunft Gebiete, wo eine tödlichere Variante auftritt, oder Regionen, in denen eine Überlastung des Gesundheitssystems droht.

Wie die einzelnen Regeln in den jeweiligen Bundesländern aussehen, ist aktuell unklar. Gut möglich aber, dass eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, die noch immer wichtigen Abstandsgebote und Hygienekonzepte in Innenräumen und eine diverse Zugangsbeschränkung für Orte mit Publikumsverkehr (3G/2G) bleiben.