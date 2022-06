Corona-Umfrage: Angst vor Mutation bleibt – Mehrheit stützt strengere Regeln

Von: Kai Hartwig

Die sommerliche Jahreszeit ist da. Die Corona-Regeln sind gelockert, doch offenbar würde eine Mehrheit der Deutschen auch strengere Regeln mittragen - bei Bedarf.

Hamburg - Mit ansteigenden Temperaturen und sommerlichem Wetter zieht es wieder mehr Menschen nach draußen. Auch wenn das Wetter in Sachen Sommer noch viel Luft nach oben hat. Dass sich die Corona-Pandemie währenddessen keine Auszeit nimmt, stört viele dabei nicht. Konzerte, Partys oder der Gang ins Restaurant - all das geht auch ohne Maske.

Corona-Umfrage des Hamburg Center for Health Economics (HCHE)

Die repräsentative Umfrage des HCHE befragte vom 4. bis 24. Mai 2022 Menschen in acht Ländern Europas. Die Teilnehmer waren je Land unterschiedlichen Geschlechts und kamen aus unterschiedlichen Regionen, Altersklassen sowie Bildungsschichten. In Deutschland beteiligten sich etwa 1.000 Menschen an der Corona-Umfrage. Diese wird vom HCHE seit Pandemie-Beginn alle zwei Monate durchgeführt. Knapp die Hälfte der Umfrageteilnehmer nahm im Mai wiederholt teil.