Viele Menschen tragen beim Einkaufen weiter Maske

Wegfall Maskenpflicht

Zu Beginn der Woche entfiel die Corona-Maskenpflicht in den meisten Läden. Viele Kunden tragen den Mundnasenschutz freiwillig weiter.

Schlüssel, Handy, Maske – seit knapp zwei Jahren gehört der Mundnasenschutz zu den Dingen, die wir beim Verlassen des Hauses am besten nicht vergessen. Wie selbstverständlich sie inzwischen zum Alltag gehört, zeigt sich zu Beginn der Woche. Denn eigentlich ist in den meisten Teilen Deutschlands mit Beginn der neuen Woche die Maskenpflicht in Geschäften entfallen, doch die Umstellung scheint vielen Menschen noch nicht geheuer. Sie tragen trotzdem weiter einen Mundnasenschutz, wie die dpa berichtet. „80 bis 90 Prozent unserer Kundinnen und Kunden in Berlin und Brandenburg haben beim Einkaufen am Montag weiterhin eine Maske getragen“, sagt etwa Nils Busch-Petersen, Geschäftsführer des dortigen Handelsverbandes der dpa. Nachdem die meisten Corona-Regeln ab Sonntag (3. April 2022) wegfielen, beginne der „bundesweit größte Intelligenztest aller Zeiten“, twitterte eine Person.

BuzzFeed.de* listet die Reaktionen der Deutschen auf den Wegfall der Maskenpflicht auf und zeigt, weshalb viele sich und andere weiter schützen.

*BuzzFeed.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.