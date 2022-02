Wann wird Corona zur Normalität? Chef-Virologe mit deutlicher Prognose

Von: Patrick Huljina

Der Chef-Virologe des Universitätsklinikums Heidelberg: Hans-Georg Kräusslich. (Archivbild) © Christoph Schmidt/dpa

Corona bestimmt nun seit zwei Jahren den Alltag. Bis das Virus zur Normalität wird, wird es allerdings noch eine Weile dauern, meint Chef-Virologe Hans-Georg Kräusslich.

Heidelberg - Rekord-Inzidenzen, beinahe täglich neue Höchstwerte bei den Corona-Neuinfektionen – die Omikron-Welle rollt derzeit über Deutschland. Dennoch werden die Forderungen nach baldigen Lockerungen der Maßnahmen immer lauter. Die neue Variante ist zwar ansteckender, allerdings ist die Zahl der schweren Verläufe deutlich geringer als beispielsweise bei der Delta-Variante. Nach Einschätzung von Hans-Georg Kräusslich wird es bis zu einem entspannten Umgang mit dem Coronavirus* aber noch eine Weile dauern.

Chef-Virologe: Corona muss „gesellschaftliche und politische Normalität“ werden

„Ich glaube, wir werden Normalität nur dann erreichen, wenn wir anerkennen können, dass wir mit dem Virus umgehen können, auch wenn es weiter bleiben wird“, sagte der Chef-Virologe des Universitätsklinikums Heidelberg der Rhein-Neckar-Zeitung am Samstag. „Wir müssen in Zukunft in unsere Köpfe bringen, dass Corona auch eine gesellschaftliche und politische Normalität wird – und nicht nur eine medizinische Normalität, auch wenn es krank machen kann“, erklärte der Mediziner. „Da sind wir im Moment weder medizinisch noch gesellschaftlich und politisch, aber das muss das Ziel sein.“

Wenn die Corona-Impfungen* vorankommen, Schutzmaßnahmen insbesondere in gefährdeten Bereichen eingehalten werden, keine neuen Varianten mit ganz anderen Eigenschaften kommen und die Menschen Corona* als eine Krankheit unter anderen auch im Kopf verankern, „erreichen wir die ersehnte Normalität“, sagte Kräusslich weiter. „Aber ich glaube, daran müssen wir noch arbeiten.“

Kräusslich: „Nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Sieben-Tage-Inzidenz starren“

Es werde dann immer noch Corona-Infektionen, schwere Verläufe und Todesfälle geben, räumte der Virologe ein. „Aber die gibt es auch bei anderen Erkrankungen.“ Die Gesellschaft müsse dann den Fokus nicht mehr so sehr auf dieses Virus richten. „Erst wenn wir sagen können, dass dies eine Infektionskrankheit unter anderen ist und dies auch anerkennen, werden wir Normalität erreichen. Und dann nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Sieben-Tage-Inzidenz* starren“, so Kräusslich.

Dann würden auch asymptomatische Personen nicht mehr routinemäßig getestet, erklärte Kräusslich im Interview. „Wir testen asymptomatische Menschen ja auch nicht auf Grippe oder ein anderes Virus.“ Der Chef-Virologe stellte allerdings auch klar, dass Corona eine andere Krankheit mit einem anderen Verlauf sei. (ph mit dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA